Δημογραφικό: Μακροζωία στην Ευρώπη και γήρανση στην Ελλάδα – Δύο όψεις της ίδιας κρίσης

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στην Ευρώπη δεν φαίνεται να ακολουθεί ενιαία πορεία, όπως δείχνει μεγάλη έρευνα σε 450 περιφέρειες της δυτικής Ευρώπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία ορισμένες περιοχές συνεχίζουν να καταγράφουν σταθερή πρόοδο, ενώ άλλες έχουν εισέλθει σε φάση στασιμότητας, διαμορφώνοντας μια ήπειρο «δύο ταχυτήτων» όσον αφορά το δημογραφικό πεδίο της μακροζωίας.

Σε αρκετές δυτικές χώρες, τα περιθώρια βελτίωσης του προσδόκιμου ζωής έχουν αρχίσει να περιορίζονται δραστικά

Στο φόντο αυτής της εικόνας, χώρες όπως η Ελλάδα αντιμετωπίζουν μια διαφορετική αλλά κρίσιμη πρόκληση: τη γήρανση του πληθυσμού όχι μόνο επειδή ζούμε περισσότερο, αλλά επειδή γεννιούνται ολοένα και λιγότερα παιδιά. Σύμφωνα με τις πρόσφατες προβολές των Ηνωμένων Εθνών (2024) και της Eurostat (EUROPOP-2023) για την περίοδο 2025-2050, διαπιστώνεται μια σύγκλιση στην εκτίμηση ότι το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων στην Ελλάδα είναι μη αναστρέψιμο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

