Δήμος Καλαμάτας: Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων και έκκληση σε δημότες και επαγγελματίες να διατηρούν την πόλη καθαρή

Συνεχίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας το πλύσιμο κάδων απορριμμάτων από το ειδικό καδοπλυντήριο που διαθέτει ο Δήμος, ενώ σε συνεργασία με εργολάβο εξελίσσεται και το πλύσιμο των υπόγειων κάδων.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Αναστάσιο Σκοπετέα, κατά τη θερινή περίοδο, ιδιαίτερο βάρος την περίοδο αυτή δίνεται σε κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία της πόλης, λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας.

Από την Υπηρεσία Καθαριότητας, επίσης, γίνεται έκκληση προς πολίτες και κυρίως προς τους επαγγελματίες, η απόρριψη των απορριμμάτων να γίνεται εντός των κάδων, καθώς υπενθυμίζεται ότι από τον κανονισμό καθαριότητας προβλέπονται πρόστιμα για τους παραβάτες.