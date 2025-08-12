Παραδόθηκε η Αριστοδήμου, πως εξελίσσονται οι αναπλάσεις στο δήμο Καλαμάτας – Τι σημείωσε ο Β. Κουτραφούρης για το ζήτημα της στάθμευσης (video)

Με αφορμή την παράδοση της οδού Αριστοδήμου ο Βασίλης Κουτραφούρης μιλώντας στην τηλεόραση Best αναφέρθηκε στην εξέλιξη των αναπλάσεων στο δήμο Καλαμάτας. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αναφέρθηκε στα έργα που εξελίσσονται και ειδικότερα για την οδό Αριστοδήμου εξήγησε πως «παραδόθηκε στην κυκλοφορία η διασταύρωση με την οδό Βασ. Αμαλίας και υπολείπεται ένα μικρό κομμάτι 40-50 μέτρων με την Βασιλέως Κωνσταντίνου», με τις εργασίες να διακόπτονται προσωπικά λόγω καύσωνα, και να επανεκκινούν προς το τέλος Αυγούστου.

Ακολουθεί ένα ακόμη σημαντικό έργο που αφορά στο σύμπλεγμα των οδών μεταξύ κεντρικής πλατείας και δημοτικού πάρκινγκ του Νέδοντα, εκεί όπου αναμένεται να εξελιχθούν εργασίες το επόμενο διάστημα. Ενώ, επί τάπητος τέθηκε και το ζήτημα των θέσεων στάθμευσης καθώς οι αναπλάσεις μειώνουν τις διαθέσιμες θέσεις. Ο κ. Κουτραφούρης αναφέρθηκε στο σύστημα ελεγχόμενος στάθμευσης και τις προσπάθειες που καταβάλλονται προς την κατεύθυνση δημιουργίας θέσεων πάρκινγκ.