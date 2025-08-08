Δήμος Καλαμάτας: Πρόσκληση συμμετοχής σε 3 δυναμικά εργαστήρια για νέες και νέους

Ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο δράσης του κλιματικού συμφώνου Mission και της λειτουργίας του Συμβουλίου Νεολαίας Καλαμάτας, προσκαλεί νέους και νέες της πόλης να συμμετάσχουν σε τρία βιωματικά εργαστήρια που σχεδιάστηκαν για να ενδυναμώσουν, να αναπτύξουν δεξιότητες, να εμπνεύσουν και να ενεργοποιήσουν τη νεανική κοινότητα της Καλαμάτας!

Τα εργαστήρια είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας – “Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή”, Αναγνωστήριο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας.

1ο Εργαστήριο: «Κυκλική Οικονομία & Νεανική Καινοτομία»

Ημερομηνία & ώρα: 4 Σεπτεμβρίου 2025, 19:00-21:00

Εισηγητής: Νάσος Μάκιος

Είσαι 18-30 ετών και θέλεις να μάθεις περισσότερα για την κυκλική οικονομία; Μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι, οι συμμετέχοντες σε αυτό το εργαστήριο θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας, θα συνεργαστούν, θα λύσουν προκλήσεις και θα σχεδιάσουν τις δικές τους καινοτόμες ιδέες για έναν πιο βιώσιμο και δημιουργικό τρόπο ζωής και επιχειρηματικότητας.

2ο Εργαστήριο: «Επικοινωνία & Επίλυση Συγκρούσεων»

Ημερομηνία & ώρα: 5 Σεπτεμβρίου 2025, 19:00-21:00

Εισηγητής: Γιώργος Παπαδόπουλος

Είσαι 15-25 ετών και θέλεις να μάθεις πώς να επικοινωνείς αποτελεσματικά, να ακούς ενεργά και να διαχειρίζεσαι συγκρούσεις με δημιουργικό και συναισθηματικά έξυπνο τρόπο; Αυτό το εργαστήριο είναι ιδανικό για όσους συμμετέχουν σε ομάδες, σχολεία, συλλογικότητες ή απλά θέλουν να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

3ο Εργαστήριο: «Δημιουργία Έργων Αλληλεγγύης»

Ημερομηνία & ώρα: 6 Σεπτεμβρίου 2025, 19:00-21:00

Εισηγήτρια: Αμέρισσα Γιαννούλη

Είσαι 18-30 ετών και έχεις μια ιδέα για μια κοινωνική δράση στην πόλη που θα ήθελες να υλοποιήσεις με την ομάδα σου; Σε αυτό το εργαστήριο θα εξερευνήσετε πώς μπορείτε να μετατρέψετε μια ιδέα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και να το υλοποιήσετε στα πλαίσια Έργων Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση και να φέρετε αλλαγή στην κοινότητά σας.

Δήλωσε συμμετοχή εδώ: https://forms.gle/nT3PugsoEEM94XVX8

Πληροφορίες: Αμέρισσα Γιαννούλη, [email protected] / 6946309425

Βασίλης Παπαευσταθίου, αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας, [email protected] / 6944776332

Τα εργαστήρια αυτά είναι μια ευκαιρία για τους νέους της πόλης να συναντηθούν, να μάθουν, να εκφραστούν και να δράσουν.