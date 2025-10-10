Δήμος Μεσσήνης: 5 Δημοτικά σχολεία εντάσσονται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για τα «σχολικά γεύματα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνολικά 5 Δημοτικά σχολεία του Δήμου Μεσσήνης εντάσσονται για το τρέχον σχολικό έτος 2025-2026 στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για τα «σχολικά γεύματα», σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5381/08.10.2025).

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος μας συμμετέχει φέτος για δεύτερη χρονιά στο πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα» με ένα επιπλέον σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο Βαλύρας και με 550 γεύματα ημερησίως. Τα άλλα 4 σχολεία που συμμετέχουν είναι τα εξής: 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης και το Δημοτικό Σχολείο Εύας.

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη περισσοτέρων σχολικών μονάδων φέτος, λέγοντας:

«Το πρόγραμμα αυτό δεν είμαι απλώς μία βοήθεια για τις οικογένειες αλλά μία ουσιαστική στήριξη για τα παιδιά μας που θα έχουν την δυνατότητα να απολαμβάνουν ένα θρεπτικό γεύμα καθημερινά στο σχολικό περιβάλλον. Ενισχύουμε και στηρίζουμε έμπρακτα τις οικογένειες, αναγνωρίζοντας πως η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που ταλανίζει την περιφέρεια, αποτελεί προτεραιότητα. Τέτοιες δράσεις έχουν άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία διότι στηρίζουν ουσιαστικά τις νέες οικογένειες και βελτιώνουν την καθημερινότητά τους».

Σημειώνεται ότι την ΚΥΑ υπογράφουν οι Υπουργοί Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ενώ το πρόγραμμα εποπτεύει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΑ.