Δήμος Μεσσήνης: Διακόπτεται η κυκλοφορία του δρόμου που οδηγεί στο Πολυλίμνιο λόγω εργασιών

Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Μεσσήνης εξέδωσε ανακοίνωση για διακοπή της κυκλοφορίας του δρόμου που οδηγεί στο Πολυλίμνιο λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Δήμος Μεσσήνης ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου έως το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στον δρόμο από Χαραυγή έως Πολυλίμνιο. Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την ταχεία ολοκλήρωσή τους, ο δρόμος κατά το προαναφερθέν διάστημα θα παραμείνει κλειστός για πεζούς και οχήματα και η πρόσβαση στο Πολυλίμνιο δεν θα είναι εφικτή».