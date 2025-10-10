Δήμος Μεσσήνης: Στήριξη στους δημότες με ανάγκη – Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 2026

Από σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2025, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι δημότες να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Πρόνοιας του Δήμου Μεσσήνης για την ένταξή τους στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο για το έτος 2026.

Οι δυνητικά δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν τα έξης δικαιολογητικά:

Αίτηση του ενδιαφερομένου που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία.

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Ε1 της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, βεβαίωση θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. ).

Ε9 αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

Εκκαθαριστικό σημείωμα.

Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό έγγραφο κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία κατά περίπτωση.

Έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού όπου απαιτείται.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γραφείο Πρόνοιας, Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, οδός Παύλου Πτωχού, Δημαρχείο Μεσσήνης. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2722360150.