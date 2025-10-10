Πρόσκληση 1.000.000 ευρώ για τη δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑΜΕΑ στην Τρίπολη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής στην Τρίπολη σηματοδοτεί η πρόσκληση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027».

Η πρόσκληση αφορά την υλοποίηση Δράσης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Τρίπολης, με στόχο τη δημιουργία και λειτουργία νέας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για Άτομα με Αναπηρία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ, με δικαιούχο τον Δήμο Τρίπολης.

Η νέα δομή θα παρέχει ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον διαβίωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα να απολαμβάνουν ανεξάρτητη, αξιοπρεπή και ενεργή ζωή μέσα στην κοινότητα. Παράλληλα, θα συμβάλει στην αποϊδρυματοποίηση, στην κοινωνική ένταξη και στη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την εργασία.

Η ΣΥΔ Τρίπολης θα λειτουργεί με βάση τις αρχές της προσωποκεντρικής φροντίδας, της ισότητας ευκαιριών και της προσβασιμότητας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και θα ενισχύει τη συνεργασία με κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της πόλης.

«Η υποστήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας αποτελεί πυρήνα της πολιτικής μας για μια ανθρώπινη και συμπεριληπτική Περιφέρεια. Με τη δημιουργία της νέας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην Τρίπολη, θα αποδειχθεί στην πράξη ότι η ανάπτυξη μπορεί να έχει κοινωνικό πρόσημο και αφορά όλους», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός.