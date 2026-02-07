Τελευταία Νέα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Δήμος Μεσσήνης: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το Οικονομικό Βοήθημα Πάσχα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκινά την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, η υποβολή αιτήσεων για το  οικονομικό βοήθημα Πάσχα 2026, που προσφέρει στους οικονομικά αδυνάτους  κατοίκους και δημότες της πόλεως Μεσσήνης το Κληροδότημα Νικολάου Αθ. Χιώτη. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεσσήνης, στο ισόγειο του δημοτικού καταστήματος, με την υπόδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Σημείωση: Το ανωτέρω βοήθημα αφορά αποκλειστικά τους κατοίκους και  δημότες της πόλης της  Μεσσήνης.

