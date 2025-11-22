Τελευταία Νέα
Δήμος Τρίπολης: Εκδήλωση με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Ο Δήμος Τρίπολης, τιμώντας τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, διοργανώνει την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ., μια ανοικτή συζήτηση στο «Μεγάλο Καφενείο», με κεντρικό μήνυμα «Γυναίκες συζητούν με το κοινό για τη βία».

Στο πάνελ των ομιλητριών συμμετέχουν οι:

  • Θεοδώρα Γεωργακοπούλου, Κοινωνιολόγος στο Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης ΚΕΘΙ
  • Θεοδώρα Τσαούση, Ψυχολόγος στο Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης ΚΕΘΙ
  • Παναγιώτα Καντζάβελου, Κοινωνική Λειτουργός στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας μετά Τέκνων Δήμου Τρίπολης
