Δήμος Τρίπολης: Εκδήλωση με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Ο Δήμος Τρίπολης, τιμώντας τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, διοργανώνει την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ., μια ανοικτή συζήτηση στο «Μεγάλο Καφενείο», με κεντρικό μήνυμα «Γυναίκες συζητούν με το κοινό για τη βία».

Στο πάνελ των ομιλητριών συμμετέχουν οι: