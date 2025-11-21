Κώστας Τζιούμης: «Ενισχύουμε τις κοινωνικές δομές του Δήμου μας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, η ερευνητική ομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου πραγματοποίησε σύσκεψη (focus group) στο Νέο Δημαρχείο Τρίπολης, με τη συμμετοχή φορέων κοινωνικής προστασίας της πόλης, εκπροσώπων οργανισμών και δομών πρόνοιας, καθώς και χρηστών κοινωνικών υπηρεσιών. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Τρίπολης, κ. Κώστας Τζιούμης, η οποία ολοκληρώθηκε σε κλίμα συνεργασίας, με όλους τους συμμετέχοντες να επισημαίνουν τη σημασία της συνέργειας μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων κοινωνικής φροντίδας.

Η συζήτηση εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ερευνητικού έργου του Παντείου Πανεπιστημίου, το οποίο εστιάζει:

• στην καταγραφή και αποτίμηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν ειδικές ομάδες του πληθυσμού στην προσπάθειά τους για ομαλή κοινωνική ένταξη,

• στην αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας των υφιστάμενων μηχανισμών κοινωνικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

Η συγκεκριμένη επιστημονική διερεύνηση έχει ως απώτερο στόχο τον σχεδιασμό μίας στοχευμένης και αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε δημοτικό επίπεδο, βασισμένης στις πραγματικές και καταγεγραμμένες ανάγκες των πολιτών. Παράλληλα, αναζητούνται νέες προσεγγίσεις και προτάσεις για την ενίσχυση των δομών και την αντιμετώπιση κοινωνικών ανισοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης τόνισε: “Κεντρ ικός άξονας της διοίκησης του Δήμου Τρίπολης αποτελεί η κοινωνική αλληλεγγύη και η διαρκής στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκαν σημαντικά οι υπάρχουσες κοινωνικές δομές του Δήμου και δημιουργήθηκαν νέες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), που λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2023 και αποτελεί μία από τις λίγες δημοτικές δομές του είδους στην Ελλάδα.

Ως Δημοτική Αρχή, βασική μας απαίτηση από την πολιτεία είναι η συνέχιση και ενδυνάμωση των υφιστάμενων προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, είτε μέσω της παράτασής τους είτε μέσω εξασφάλισης νέων πόρων. Επιπλέον ζητούμε να βγουν προσκλήσεις για νέες κοινωνικές δομές δεδομένου ότι οι κοινωνικές ανάγκες αυξάνονται και δημιουργούνται συνεχώς νέες ομάδες ευάλωτων πολιτών”.