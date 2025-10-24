Δήμος Τρίπολης: Νέα ηλιακά φωτιστικά στο Κεραστάρι χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά του Αθ. Μαρτίνου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Τρίπολης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη σημαντική και ιδιαίτερα γενναιόδωρη δωρεά σαράντα (40) ηλιακών φωτιστικών σωμάτων, τα οποία παραχωρήθηκαν για την ενίσχυση του δημοτικού φωτισμού στη Δημοτική Κοινότητα Κερασταρίου.

Η δωρεά αυτή αποτελεί μια ακόμη πράξη έμπρακτης κοινωνικής προσφοράς, που συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, στην ενίσχυση της ασφάλειας των δημόσιων χώρων και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας κατέστη εφικτή χάρη στη στενή συνεργασία και συνέργεια του Αντιδημάρχου Πρωτογενούς Τομέα κ. Χασάπη Ιωάννη, του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κερασταρίου και των υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης, οι οποίοι εργάστηκαν συντονισμένα για να διασφαλίσουν την αξιοποίηση των φωτιστικών σωμάτων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος κ. Κώστας Τζιούμης τόνισε: “εκφράζουμε την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μας προς τον κ. Μαρτίνο για τη διαχρονική και ανιδιοτελή στήριξή του σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες. Η πράξη αυτή αποτελεί φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής υπευθυνότητας και εμπνέει όλους μας να συνεχίσουμε με πνεύμα συνεργασίας και προσφοράς”.