Δημοσκόπηση Metron Analysis – Τα πρώτα στοιχεία: Απαισιόδοξοι για τον χειμώνα 7 στους 10 – Δύσκολα τα βγάζει πέρα το 82%

Τα πρώτα στοιχεία της μεγάλης δημοσκόπησης της Metron Analysis, για το Mega News 104,6 παρουσίασε το «Πρωινό Magazino» του ραδιοφώνου – Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των πολιτών εκτιμά ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει το επόμενο διάστημα σε βασικές διαστάσεις της ζωής που έχουν να κάνουν με την απονομή δικαιοσύνης, με την παιδεία, τα καύσιμα και την ενέργεια, το στεγαστικό και τις τιμές στα σούπερ μάρκετ

Τα πρώτα στοιχεία της μεγάλης έρευνας κοινής γνώμης της Metron Analysis, για το Mega News 104,6 παρουσίασε το «Πρωινό Magazino». Η δημοσκόπηση καταγράφει τις διαθέσεις και τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας, φωτίζοντας τις ανησυχίες των πολιτών για την καθημερινότητα, το κόστος ζωής και την πορεία της χώρας, αλλά και τις προσδοκίες τους από την πολιτική και την επόμενη κυβέρνηση.

«Η κατάσταση θα χειροτερέψει»

Σύμφωνα με την έρευνα το 82% των πολιτών τα βγάζει δύσκολα πέρα. Ειδικότερα, το 46% δηλώνουν ότι τα φέρνουν βόλτα ίσα ίσα, ενώ το 36% εκατό λέει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας. Μόνο το 18% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι κατορθώνουν να βάλουν κάποια χρήματα στην άκρη στο τέλος του μήνα.