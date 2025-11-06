Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας: 40 Χρόνια Μουσικής Δημιουργίας & Ένας Νέος Κύκλος δράσεων που Αλλάζει τα Δεδομένα (video)

Το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας (ΔΩΚ) φέτος γιορτάζει 40 χρόνια προσφοράς στην μουσική εκπαίδευση, με τον Καλλιτεχνικό του Διευθυντή, Στάθη Γυφτάκη, να βρίσκεται στο τιμόνι. Με αφορμή αυτή την επέτειο και τον πλούσιο νέο κύκλο εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δράσεων, όπως το Σεμινάριο Μπαρόκ και η Ημερίδα για

τα 40 χρόνια, ο κ. Γυφτάκης μιλάει στην εκπομπή «Τι Λες Τώρα» και την Αναστασία Μάντζαρη, αναλύοντας το όραμα του Ωδείου και τον ρόλο του στην πολιτιστική ζωή της πόλης.