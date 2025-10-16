Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι 300 κάμερες που ξεκλείδωσαν την υπόθεση και η απόπειρα ανθρωποκτονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τους δύο 22χρονους (video)

Τη διαδρομή των δυο δραστών, από τη στιγμή που έφθασαν στη Φοινικούντα, μέχρι την ώρα που επέστρεψαν στην Αθήνα και «λούφαξαν» έχουν καταγράψει 300 κάμερες. Το λευκό scooter Honda SH, ήταν αυτο που «έκαψε» το δίδυμο που εμπλέκεται στο άγριο σκηνικό της διπλής δολοφονίας στο camping, καθώς οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών, κατάφεραν να «αποκωδικοποιήσουν» όλη τη διαδρομή και να φθάσουν στα ίχνη τους.

Βέβαια απόλυτα έγκυρες πληροφορίες του newsit.gr λένε ότι υπόθεση της Φοινικούντας έχει ακόμα δουλειά και ψάξιμο σε βάθος, καθώς από τις περίπου 300 κάμερες που έχουν πιάσει τη διαδρομή και τις κινήσεις των δραστών, οι αναλυτές έχουν καταφέρει να δουν σε πραγματικό χρόνο μόλις περίπου 30 με την έρευνα για τη δολοφονία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με το βιντεοληπτικό υλικό.

Παράλληλα αναφορικά με τις επικοινωνίες των δύο δραστών οι ίδιες πληροφορίες του newsit.gr λένε ότι οι αστυνομικοί περιμένουν τις άρσεις των τηλεφώνων – κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει μέχρι την Παρασκευή (17.10.1025) – προκειμένου να φωτίσουν και αυτό το κομμάτι του παζλ. Και αυτό γιατί η μοναδική μαρτυρία που υπάρχει σε ό,τι έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές επαφές είναι αυτή του 22χρονου που κατηγορείται ως δολοφόνος και έγινε προφορικά στους αστυνομικους κατά την εξέταση του στη ΓΑΔΑ, που λέει ότι ο συνομήλικος που παραδόθηκε και συνελήφθη ως συνεργός πριν το φονικό, έκανε ένα τηλέφωνο με πρόσωπο που βρίσκεται μέσα στο κάμπινγκ.

Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα φανεί όταν οι αστυνομικοί πάρουν τις άρσεις από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και δουν ποιες επαφές έχουν γίνει και με ποια πρόσωπα. Ο κατηγορούμενος ως δολοφόνος, προσπαθεί να τα φορτώσει όλα στον συνεργό του και αρνείται τα πάντα λέγοντας ότι ο 22χρονος ήταν αυτος που πυροβόλησε όμως αν υπάρχει μαρτυρία – αναγνώριση του ανιψιού όταν μετεφέρθη στο μέγαρο της λεωφόρου Αλεξάνδρας που λέει ότι ο 22χρονος Ελληνοβρετανος είναι ο άνθρωπος που άνοιξε πυρ και έστειλε στον θανατο τον ιδιοκτήτη του καμπινγκ και τον επιστάτη.

Το σκηνικό του θανάτου

Οπως προκύπτει απο το διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ, το κουβάρι της ζοφερής υπόθεσης από τη διπλή δολοφονί μέχρι την εξιχνίαση ξεδιπλώνεται ως εξής:

«Αναφερεται ότι, την 20:15΄ ώρα περίπου της 05-10-2025, ένας άγνωστος δράστης επισκέφθηκε το χώρο υποδοχής του κάμπινγκ με την επωνυμία «ΑΜΜΟΣ» στη Φοινικούντα, ιδιοκτησίας του 68χρονου και τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Στον ίδιο χώρο βρισκόταν και ο επιστάτης και ο ανηψιος οι οποίοι άρχισαν να τρέχουν προς τον αύλειο χώρο του κάμπινγκ. Ο δράστης τους ακολούθησε και τους πυροβόλησε, με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα τον επιστάτη, ενώ ο ανηψιος του ιδιοκτητη, κατάφερε να διαφύγει. Στη συνέχεια, ο δράστης επιβιβάστηκε σε μοτοσικλέτα και τράπηκε σε φυγή προς την περιοχή της Μεθώνης.

Άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθέριας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής & Ιδιοκτησίας μετέβη στη Φοινικούντα. Από κοινού με Αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, αλλά και Αστυνομικούς του Α.Τ. Πύλου μεταβήσαν στον τόπο του εγκλήματος για τη διενέργεια αυτοψίας και την αναζήτηση στοιχείων (αυτοπτών μαρτύρων, οπτικών υλικών καμερών ασφαλείας κ.α.). Η από κοινού έρευνα ήταν πολυεπίπεδη προκειμένου, αφενός να συλλεχθούν τάχιστα όλα τα στοιχεία και να αναλυθούν συνδυαστικά, αφετέρου να διερευνηθεί το κίνητρο της υπόθεσης.

Για το λόγο αυτό συστάθηκαν κοινές ομάδες για τη συλλογή πληροφοριών, την εξέταση μαρτύρων και τη συλλογή οπτικών υλικών. Από τη συνολική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δράστες της δολοφονίας ήταν δύο, χρησιμοποίησαν για τη μετάβασή τους στον τόπο του εγκλήματος και την διαφυγή τους από αυτόν, ένα scooter μάρκας HONDA μοντέλου SH λευκού χρώματος. Παρά το γεγονός ότι οι δράστες επέλεξαν δρομολόγια από επαρχιακούς δρόμους και παλαιές εθνικές οδούς, ήτοι δρόμους αραιής κυκλοφορίας, με χαμηλό φωτισμό και ελάχιστες κάμερες ασφαλείας, εν τούτοις κατέστη δυνατό σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα να χαρτογραφηθεί πλήρως το δρομολόγιο που ακολούθησαν. Από τη συνδυαστική παρατήρηση των οπτικών υλικών διαπιστώθηκε ότι ο ένας εκ των δύο δραστών κατέληξε μετά από διάνυση -450- περίπου χιλιομέτρων να σταθμεύσει το όχημα, σε συγκεκριμένο στενό στην περιοχή της Καλλιθέας Αττικής και από εκεί να εισέλθει σε συγκεκριμένη πολυκατοικία που απείχε 500 μέτρα από το σημείο στάθμευσης του scooter.

Η πολυκατοικία τέθηκε υπό διακριτική επιτήρηση, προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία. Από τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με την έρευνα «πόρτα – πόρτα» ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του ατόμου, που όπως διαπιστώθηκε ήταν ο 22χρονος Ελληνοβρετανος δράστης.

Σημειώνεται ότι σε κάμερες ασφαλείας καταγράφηκε ο Ελληνοβρετανος δράστης δύο ημέρες μετά τη δολοφονία να μεταβαίνει στο σημείο στάθμευσης του scooter που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία και οδηγώντας το να απομακρύνεται από το σημείο.

Τονίζεται δε ότι, τόσο μετά τη στάθμευση του scooter στην Καλλιθέα λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, όσο και κατά την προσέγγιση του σημείου για την παραλαβή του scooter δύο ημέρες μετά, ο 22χρονος Ελληνοβρετανος δράστης φοράει το κράνος του, το οποίο όσο βρισκόταν μακριά από το σημείο στάθμευσης δεν φορούσε.

Επιπλέον, την 14-10-2025 προσήλθε αυτοβούλως στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθέριας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής & Ιδιοκτησίας, μετά του συνηγόρου του, 22χρονος ο οποίος ομολόγησε πως ήταν ο συνεργός της διπλής δολοφονίας. Σε επίδειξη του συνομήλικου δράστη, τον αναγνώρισε ως τον συνεργό του.

Το κατηγορητήριο

Ο φερόμενος ως δράστης κατηγορείται για:

Φυσική αυτουργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή,

Συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας,

Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Από την πλευρά του, ο συνήγορός του υποστήριξε πως ο πελάτης του δεν έχει καμία σχέση με όπλα και δεν είναι αυτός που πυροβόλησε.

Ο δεύτερος 22χρονος, καθ’ ομολογίαν συνεργός, κατηγορείται για:

Ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή,

Φυσική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας,

Ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τους δύο 22χρονους

Το επίσημο δελτίο της Αστυνομίας αναφέρει:

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία -2- ατόμων, καθώς και η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος έτερου ατόμου, που τελέστηκαν την 05-10-2025 στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης δύο 22χρονοι ημεδαποί, που κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός, αντίστοιχα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, βραδινή ώρα της Κυριακής 5-10-2025, άγνωστος δράστης μετέβη σε χώρο υποδοχής κάμπινγκ, όπου με χρήση πυροβόλου όπλου, τραυμάτισε θανάσιμα τον ιδιοκτήτη. Στον χώρο βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα, που προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο δέχθηκαν επίσης πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να τραυματιστεί ομοίως θανάσιμα. Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτα.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, διακριβώθηκε η εμπλοκή στην υπόθεση δύο δραστών, ενώ παράλληλα χαρτογραφήθηκε πλήρως η διαδρομή που ακολούθησαν.

Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο 22χρονων, από τους οποίους ο ένας την 14-10-2025 εμφανίστηκε αυτοβούλως στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, ενώ ο δεύτερος εντοπίσθηκε και προσήχθη, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Σε σωματική έρευνα, καθώς και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν ο ρουχισμός και εξοπλισμός αναβάτη που φορούσε κατά την τέλεση της ανθρωποκτονίας ένας από τους κατηγορούμενους καθώς και κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξετασθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της έρευνας, εξιχνιάστηκε και προγενέστερη περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών με αεροβόλο πιστόλι, σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Για τον λόγο αυτό, τα εντάλματα με τα οποία συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν και τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της αυτουργίας και της συνέργειας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέσθηκε σε βάρος του την 07-09-2025.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια Ανάκριση».