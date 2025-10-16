Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Το «βρεγμένο» κινητό, το περίεργο «τρίγωνο» και οι δύο μυστηριώδεις κλήσεις

Τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων και οι κλήσεις που έγιναν πριν και μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας αναμένεται να δώσουν απαντήσεις. Ωστόσο, προκύπτει ένα «περίεργο τρίγωνο επικοινωνίας» με δύο ακόμα άτομα να προστίθενται στον κύκλο των ερευνών. Την ίδια ώρα, οι δύο συλληφθέντες αλληλοκατηγορούνται για τον ποιος ήταν ο φυσικός αυτουργός. Ο φερόμενος φυσικός αυτουργός του φονικού που συνελήφθη την Τρίτη (14/10) είναι ένας 22χρονος Έλληνας με καταγωγή από τη Βρετανία. «Επιβεβαιώνει την αρχική του θέση ότι δεν έφερε όπλο ο ίδιος και δεν πυροβόλησε ο ίδιος. Ο ίδιος έμεινε εκτός σκηνής εγκλήματος και ανέμενε στο δίκυκλο», δήλωσε ο δικηγόρος του, Δημήτρης Γκαβέλας.

Τον κατηγορούμενο 22χρονο ως φυσικό αυτουργό αναγνώρισε ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας,δηλαδή ο ανιψιός του θύματος. Ο 22χρονος ταυτοποιήθηκε από την έρευνα των Αρχών που χαρτογράφησαν όλη την διαδρομή που ακολούθησε στην επιστροφή από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλλιθέα. Εκεί στάθμευσε το λευκό σκούτερ 500 μέτρα από το σπίτι του και τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση. Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν δύο ημέρες μετά τη δολοφονία να επιστρέφει στο σημείο στάθμευσης του scooter και να απομακρύνεται οδηγώντας το.

Το «βρεγμένο κινητό» του ηθικού αυτουργού

Το τηλέφωνο του φυσικού αυτουργού είναι στη διάθεση των αρχών και αναλύεται, ενώ ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός είναι ο μόνος που φρόντισε να ξεφορτωθεί το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 22χρονος φερόμενος ως ηθικός αυτουργός που παραδόθηκε οικειοθελώς στην Αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι βράχηκε το κινητό του και το πέταξε σε υπόνομο στην περιοχή όταν έφυγε από το κάμπινγκ, όμως οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ψεύδεται, καθώς το κινητό του εξέπεμπε σήμα έως την Αθήνα και κάποια στιγμή ενώ ήταν στην Καλλιθέα έπαψε να εκπέμπει.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.ertnews.gr πατώντας ΕΔΩ