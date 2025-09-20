Δίπλωμα οδήγησης: Τι είναι ο κωδικός 72 – Ποιοι πρέπει να τον έχουν στην άδειά τους

Στο πίσω μέρος του διπλώματος οδήγησης κρύβεται ένας «θησαυρός» πληροφοριών που αφορούν τον κάτοχο, ωστόσο ελάχιστοι γνωρίζουν πώς να τις αποκωδικοποιήσουν.

Στο διπλωμάτων οδήγησης αναγράφονται κάποιοι κωδικοί που ενδιαφέρουν άμεσα τον κάτοχό τους. Ορισμένοι από αυτούς μπορεί να αφορούν είτε ιατρικούς περιορισμούς, είτε τροποποιήσεις στο όχημα, είτε περιορισμούς στην ισχύ της εκάστοτε κατηγορίας διπλώματος.

Σε αυτή την τελευταία κατηγορία εμπίπτει και ο περιορισμός του κωδικού 72. Όσοι λοιπόν έχουν τον συγκεκριμένο κωδικό στο δίπλωμά τους, περιορίζονται από τον νόμο να οδηγούν μόνο οχήματα κατηγορίας Α1. Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία Α1 περιλαμβάνονται μοτοσικλέτες έως 125 κυβικά εκατοστά και μέγιστης παραγωγής ισχύος 15 ίππων (ή αλλιώς 11 kW).

Οι οδηγοί τους οποίους αφορά ο συγκεκριμένος κωδικός είναι τουλάχιστον 18 ετών, μιας και οι οδηγοί 16 έως 18 ετών δεν διαθέτουν δίπλωμα κατηγορίας Α1, αλλά δίπλωμα κατηγορίας ΑΜ, το οποίο τους επιτρέπει να οδηγούν μοτοποδήλατο έως 50 κυβικών.

