Σύνδεση του διπλώματος οδήγησης με εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ προτείνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

«Έναν περαστικό σε σωτήρα ζωής» μπορεί να μετατρέψει η γνώση ΚΑΡΠΑ, σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, καθώς μπορεί να διπλασιάσει ή να τριπλασιάσει τις πιθανότητες επιβίωσης ενός θύματος καρδιακής ανακοπής. Ειδικά εάν η τεχνική της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης εκτελεστεί αμέσως.

Ουσιαστικά, γνωρίζοντας ΚΑΡΠΑ αγοράζουμε χρόνο για τον άνθρωπο που θα χρειαστεί επειγόντως τη βοήθειά μας. Εάν η αιφνίδια και απρόβλεπτη διακοπή της καρδιακής ή/και ταυτόχρονα της αναπνευστικής λειτουργίας δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, επέρχεται μόνιμη εγκεφαλική βλάβη μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε μέρα στην Αττική έχουμε κατά προσέγγιση 7 – 18 ανακοπές, ενώ περίπου το 20% των περιστατικών συμβαίνει σε δημόσιους χώρους. Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος δυστυχώς δεν είναι σπάνιος και μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως ηλικίας. Τα ποσοστά επιβίωσης από καρδιακή ανακοπή εκτός νοσοκομείου παραμένουν πολύ χαμηλά με λιγότερους από έναν στους δέκα ανθρώπους να επιβιώνουν.

Όλοι μπορούμε να σώσουμε μια ζωή

Όλοι μας θα μπορούσαμε να σώσουμε μια ζωή αν γνωρίζαμε ΚΑΡΠΑ, τονίζει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οποίας μόνο στην Αττική θα μπορούσαν να σώζονται έως και 600 συνάνθρωποί μας ετησίως, εάν ο γενικός πληθυσμός είχε την απαραίτητη εκπαίδευση.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε αρκετές χώρες η εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) έχει ενταχθεί στη διαδικασία απόκτησης διπλώματος οδήγησης δίνοντας σε κάθε πολίτη το εργαλείο να δράσει αποτελεσματικά την κρίσιμη στιγμή.

Για τον λόγο αυτό, η ΕΚΕ σχεδιάζει να καταθέσει επίσημη πρόταση στο υπουργείο Μεταφορών, ώστε η ΚΑΡΠΑ να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας χορήγησης διπλώματος οδήγησης.

«Η σύνδεση του διπλώματος οδήγησης με την εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση αποτελεί μια αναγκαία και ουσιαστική πρόταση της ΕΚΕ προς το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η βασική γνώση πρώτων βοηθειών και η ικανότητα παροχής ΚΑΡΠΑ σε επείγουσες καταστάσεις μπορούν να σώσουν ζωές σε περιστατικά αιφνίδιων καρδιακών επεισοδίων σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Καρδιολογίας και πρόεδρος της ΕΚΕ, Κωνσταντίνος Τούτουζας.

«Η απόκτηση δεξιοτήτων ΚΑΡΠΑ από κάθε νέο οδηγό δεν ενισχύει μόνο την προσωπική του ευθύνη, αλλά καλλιεργεί και μια κουλτούρα αλληλεγγύης, ετοιμότητας και προσφοράς μέσα στην κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό, το δίπλωμα οδήγησης παύει να αποτελεί απλώς ένα έγγραφο κυκλοφοριακής νομιμότητας και μετατρέπεται σε εχέγγυο κοινωνικής συνεισφοράς και προστασίας της ανθρώπινης ζωής», καταλήγει ο ίδιος.

