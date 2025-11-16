Δώρο Χριστουγέννων 2025: Γιατί θα καταβληθεί νωρίτερα φέτος

Φέτος, το Δώρο Χριστουγέννων «έρχεται» νωρίτερα στους εργαζόμενους, καθώς η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του, η 21η Δεκεμβρίου, πέφτει Κυριακή.

Γι’ αυτό το λόγο, η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ώστε να μην θεωρηθεί εκπρόθεσμη

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται το Δώρο, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται ημερομίσθια.

Πώς υπολογίζεται

Οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου αποτελούν την βάση υπολογισμού του Δώρου.

Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης.

