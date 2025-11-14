Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
14
Νοέμβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νωρίτερα φέτος το δώρο Χριστουγέννων – Πώς υπολογίζεται

Share

Νωρίτερα θα δουν φέτος χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα για το δώρο Χριστουγέννων.

Κι αυτό γιατί η προθεσμία καταβολής του δώρου Χριστουγέννων είναι στις 21 Δεκεμβρίου, που όμως φέτος είναι Κυριακή, και έτσι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ