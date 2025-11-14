Νωρίτερα φέτος το δώρο Χριστουγέννων – Πώς υπολογίζεται

Νωρίτερα θα δουν φέτος χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα για το δώρο Χριστουγέννων.

Κι αυτό γιατί η προθεσμία καταβολής του δώρου Χριστουγέννων είναι στις 21 Δεκεμβρίου, που όμως φέτος είναι Κυριακή, και έτσι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες.