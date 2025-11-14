Νωρίτερα φέτος το δώρο Χριστουγέννων – Πώς υπολογίζεται

Νωρίτερα θα δουν φέτος χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα για το δώρο Χριστουγέννων.
Κι αυτό γιατί η προθεσμία καταβολής του δώρου Χριστουγέννων είναι στις 21 Δεκεμβρίου, που όμως φέτος είναι Κυριακή, και έτσι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες.
Σε αντίθετη περίπτωση, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία συντάσσει μηνυτήρια αναφορά και μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόφωρη διαδικασία εις βάρος του εργοδότη. Οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν επώνυμα ή ανώνυμα μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555 ή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Επιθεώρησης Εργασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ