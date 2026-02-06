Τελευταία Νέα
Δώρο Πάσχα 2026: Πότε μπαίνει και πώς να το υπολογίσετε

Μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη (8.4.2026) έχουν περιθώριο οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα να καταβάλλουν το Δώρο Πάσχα για το 2026.

Αρκετοί εργοδότες επιλέγουν να το πληρώσουν νωρίτερα το Δώρο Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, δώρο δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως του τύπου σύμβασης (αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Πιο συγκεκριμένα, το ύψος του δώρου εξαρτάται από το χρόνο εργασίας κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2026.

Πως υπολογίζεται

Ολόκληρο Δώρο: Αν εργαστήκατε ολόκληρο το τετράμηνο, δικαιούστε το 50% του μηνιαίου μισθού σας (για όσους αμείβονται με μισθό) ή 15 ημερομίσθια (για τους ημερομίσθιους).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

