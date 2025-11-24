Δράσεις στην Καλαμάτα για την Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θυμάτων βίας της Δ/νσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, τιμά και εφέτος την 25Η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών, πραγματοποιώντας σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσμου σε θέματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εξής δράσεις/εκδηλώσεις από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Καλαμάτας :

Την Τρίτη, 25-11-2025 , στις 10:00 – 13:00, / OPEN DAY – Ανοιχτή Εκδήλωση για τη σχολική κοινότητα της ΔΕ Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, προκειμένου μαθητές/τριες τάξεων να επισκεφθούν το χώρο του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Καλαμάτας.

Την Τετάρτη, 26-11-2025 ,στις 13:00 – 15:00 / Συμμετοχή του Κέντρου στην Εκδήλωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, σχετικά με την έμφυλη βία και την ενημέρωση του Υγειονομικού προσωπικού.

Την Δευτέρα, 01-12-2025, στις 19:00 το απόγευμα / Εκδήλωση στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας ενάντια στη βία κατά των γυναικών, με θέμα : «Ενδοοικογενειακή βία: Διαδρομές ανθεκτικότητας, από το τραύμα στη δύναμη», στον κοινωνικό πολυχώρο “Ρεγγίνα” του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. Η δράση θα περιλαμβάνει :

Αφήγηση ιστοριών γυναικών του Κέντρου με εμπειρία κακοποίησης

Παρουσίαση του Κέντρου σχετικά με την λειτουργία και τις υπηρεσίες που παρέχει

Προβολή της ταινίας μικρού μήκους «ΤΟ ΤΑΜΑ» του Γιάννη Μπλέτα, με θέμα την ενδοοικογενειακή βία , σε συνεργασία με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας.

Τέλος, την Τρίτη, 25-11-2025, θα πραγματοποιηθεί συμβολική φωταγώγηση του Ιστορικού Δημαρχείου του Δήμου Καλαμάτας, με πορτοκαλί χρώμα, προς τιμήν της Διεθνούς Ημέρας Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.