VisitPeloponnese | Διήμερο γευσιγνωσίας & παρουσίασης του προορισμού “Πελοπόννησος” στο αεροδρόμιο Καλαμάτας

Περισσότεροι από 1.000 Βρετανοί tour operators και στελέχη της ταξιδιωτικής αγοράς είχαν την ευκαιρία, λίγο πριν την αναχώρησή τους από την Ελλάδα, να γνωρίσουν την Πελοπόννησο και τα πελοποννησιακά προϊόντα, μέσα από δύο ολοήμερα events που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 14 και τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στο Διεθνή Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος», στο πλαίσιο του Hays Travel Overseas Conference 2025.

Η δράση εντάσσεται στη στρατηγική τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Πελοποννήσου, το Σχολείο Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας και την πιστοποιημένη γευσιγνώστρια μελιού Μαίρη Νικολάου. Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν ελαιόλαδο, μέλι και κρασί, ενώ ενημερώθηκαν για την ιστορία, τις γεύσεις και τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τα προϊόντα της Πελοποννήσου τόσο ξεχωριστά.

Οι Βρετανοί tour operator δοκίμασαν τοπικά προιόντα και ταυτόχρονα, παρακολούθησαν την παρουσίαση του προορισμού Πελοπόννησος, με πληροφορίες για τις εμπειρίες, τις θεματικές διαδρομές και τις ταξιδιωτικές δυνατότητες της περιοχής. Η δράση αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία να προβληθεί η Πελοπόννησος στη βρετανική αγορά και να αναδειχθεί η διασύνδεση του τουρισμού με την αγροδιατροφή.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Θάνου Μιχελόγγονα

«Με συνέπεια στο όραμα του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, η Πελοπόννησος είναι παντού. Προβάλλουμε ενιαία τον τόπο μας και τα προϊόντα του σε κάθε μεγάλη διεθνή διοργάνωση, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τις αγορές του εξωτερικού. Η επαφή με περισσότερους από 1.000 Βρετανούς επαγγελματίες του τουρισμού ήταν μια ουσιαστική στιγμή εξωστρέφειας, που αναδεικνύει τόσο τη δυναμική του προορισμού όσο και την ποιότητα των πελοποννησιακών προϊόντων. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνεργασίες για να ενισχύσουμε την παρουσία της Πελοποννήσου διεθνώς.»

VISIT PELOPONNESE CONNECT

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το VisitPeloponnese ενθαρρύνουν όλους τους stakeholders των εξωστρεφών τομέων του τόπου (Τουρισμός, Πολιτισμός, Γαστρονομία κλπ.) να γίνουν μέρος του οικοσυστήματος τουρισμού της Πελοποννήσου VisitPeloponnese Connect κάνοντας εγγραφή εδώ. Το Connect δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται απευθείας και εγκαίρως για τις δράσεις του VisitPeloponnese, για νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας και περισσότερες και καλύτερες συνεργασίες!

Επικοινωνία