Δράση αγωγής υγείας στο Δημοτικό Σχολείο Πλατέος

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καλαμάτας υλοποίησε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα υγείας στο Δημοτικό Σχολείο Πλατέος, στις 9 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

Η δράση επικεντρώθηκε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την εφηβεία, με έμφαση στις σωματικές και ψυχοσυναισθηματικές αλλαγές που τη χαρακτηρίζουν. Μέσα από συζήτηση και αλληλεπίδραση, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν απορίες και να λάβουν έγκυρη ενημέρωση για αυτή τη σημαντική αναπτυξιακή φάση.

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν βασικές αρχές κοινωνικής συμπεριφοράς, όπως ο σεβασμός, η ευγένεια και η συνεργασία στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαμάτας συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης, με στόχο την προαγωγή της υγείας και την ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινότητα.