Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
9
Μάρτιος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Δράση αγωγής υγείας στο Δημοτικό Σχολείο Πλατέος

Share

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καλαμάτας υλοποίησε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα υγείας στο Δημοτικό Σχολείο Πλατέος, στις 9 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

Η δράση επικεντρώθηκε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την εφηβεία, με έμφαση στις σωματικές και ψυχοσυναισθηματικές αλλαγές που τη χαρακτηρίζουν. Μέσα από συζήτηση και αλληλεπίδραση, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν απορίες και να λάβουν έγκυρη ενημέρωση για αυτή τη σημαντική αναπτυξιακή φάση.

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν βασικές αρχές κοινωνικής συμπεριφοράς, όπως ο σεβασμός, η ευγένεια και η συνεργασία στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαμάτας συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης, με στόχο την προαγωγή της υγείας και την ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινότητα.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode