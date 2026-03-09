Η ΚΕΔΕ στο πλευρό της νέας γενιάς – Ο Δ. Καφαντάρης στο “The Corinthian Model 2026”

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Δημήτρης Καφαντάρης συμμετείχε στο συνέδριο προσομοίωσης διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών “The Corinthian Model 2026”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο από τις 4 έως τις 7 Μαρτίου 2026.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Καφαντάρης συμμετείχε, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, τόσο στις δράσεις προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (European Committee of the Regions), που πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων μεταφέροντας την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό αυτό θεσμικό όργανο, όσο και στην ακαδημαϊκή εκδήλωση με τίτλο «Η Φωνή των Νέων στη Δημοκρατία: Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Τοπικές Δράσεις», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Κορινθίας και συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας και τη Συλλογική Πρωτοβουλία Νέων Κορίνθου.

Δ. Καφαντάρης: «Η Αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα που θα συνδέσει τη νέα γενιά με τη δημοκρατία»

Κατά την τοποθέτησή του, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι η συμμετοχή των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα ευρωπαϊκά δρώμενα αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τις σύγχρονες κοινωνίες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων.

Τεχνητή νοημοσύνη, τις οικονομικές ανακατατάξεις, κλιματική κρίση, δημογραφική γήρανση και γεωπολιτικές εντάσεις, είναι ορισμένες προκλήσεις μόνο από αυτές που διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για τη νέα γενιά και επηρεάζουν τη σχέση των νέων με τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Ο κ. Καφαντάρης επισήμανε ότι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των νέων προς τους θεσμούς αποτελεί κρίσιμη πρόκληση για τις σύγχρονες δημοκρατίες, τονίζοντας ότι η αυξανόμενη απομάκρυνση της νεολαίας από τις δημοκρατικές διαδικασίες καθιστά αναγκαία την προώθηση πολιτικών κοινωνικής και θεσμικής καινοτομίας. Όπως σημείωσε, η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ουσιαστική συμμετοχή των νέων στη δημόσια ζωή.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπογραμμίζοντας ότι οι Δήμοι, ως θεσμοί που βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες, μπορούν να αποτελέσουν το πεδίο όπου οι νέοι θα συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια ζωή.

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα που θα ενώσει τη νέα γενιά με τη δημοκρατική λειτουργία των κοινωνιών μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι τοπικές πολιτικές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες συμμετοχής και εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι βασική προτεραιότητα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας αποτελεί η θεσμική ενεργοποίηση των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι νέοι θα διαθέτουν έναν οργανωμένο και ουσιαστικό δίαυλο έκφρασης και συμμετοχής στη διαμόρφωση τοπικών πολιτικών και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε δημοτικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα, η λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τη δημοκρατική συμμετοχή της νεολαίας, δίνοντας στους νέους τη δυνατότητα να διατυπώνουν προτάσεις για ζητήματα που τους αφορούν, να αναδεικνύουν προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και να συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό δράσεων και πρωτοβουλιών των δήμων. Παράλληλα, ο θεσμός συμβάλλει στην εξοικείωση των νέων με τις διαδικασίες δημοκρατικής διακυβέρνησης και στη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου διαλόγου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στην ακαδημαϊκή εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές, μεταξύ άλλων, ο Διεθνολόγος και Πολιτικός Επιστήμονας, Πρόεδρος του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (EUNET) κ. Μιχαήλ Γ. Καβουκλής, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Ιωσήφ Πλυμάκης, ο δικηγόρος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας κ. Δημήτριος Λολίτσας, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο Πρόεδρος της Συλλογικής Πρωτοβουλίας Νέων Κορίνθου κ. Κωνσταντίνος Δρακόπουλος.

Ο κ. Καφαντάρης έλαβε επίσης μέρος στις εργασίες της προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, παρουσιάζοντας τον ρόλο και τη συμβολή του θεσμικού οργάνου στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών που επηρεάζουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου, ο κ. Καφαντάρης είχε επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει με νέους συνέδρους που συμμετείχαν στην προσομοίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, ανταλλάσσοντας απόψεις για τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ευρωπαϊκών θεσμών. Παράλληλα, ο κ. Καφαντάρης πραγματοποίησε συναντήσεις με τα προεδρεία των επιτροπών προσομοίωσης διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων η League of Nations, η Organization of Islamic Cooperation, η Community of Latin American and Caribbean States, η Asia Cooperation Dialogue και η European Atomic Energy Community. Κατά τις συζητήσεις αναδείχθηκε το έργο της ΚΕΔΕ και ο καθοριστικός ρόλος των δήμων στη δημοκρατική διακυβέρνηση και στη διαμόρφωση και υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών.

Η συμμετοχή της ΚΕΔΕ δια του Γενικού Γραμματέα της κ. Καφαντάρη στο The Corinthian Model 2026 επιβεβαιώνει τη διαρκή στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη δημοκρατική παιδεία, τον θεσμικό διάλογο και την ενεργό συμμετοχή της νέας γενιάς στα κοινά. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική διαδικασία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε οι νέοι πολίτες να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών που αφορούν το παρόν και το μέλλον των τοπικών κοινωνιών.