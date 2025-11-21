Δύο αθλητές, μία μεγάλη προσπάθεια: Φουρναράκος και Μπελογιάννης του ΝΟΚ στο HALF IRONMAN Costa Navarino

Στον αγώνα HALF IRONMAN που διοργανώθηκε στις 26/10 στο Costa Navarino συμμετείχαν δυο αθλητές του νεοσύστατου τμήματος τριάθλου του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας.

Στον συγκεκριμένο αγώνα διανύονται οι μισές αποστάσεις του κλασσικού αγώνα IRONMAN, δηλαδή 1,9 χλμ. Kολύμβηση, 90 χλμ. ποδηλασία και 21,1 χλμ. τρέξιμο, 113 χλμ. συνολικά. Η συνέχιση αυτής της διοργάνωσης για δεύτερη φορά από τη χώρα μας έχει σηματοδοτήσει την είσοδό της στο καλεντάρι του πιο σημαντικού και κορυφαίου από πλευράς κύρους αγώνα τριάθλου στον κόσμο από το 2019 και για τα επόμενα χρόνια.



Ο αθλητής Σωτήρης Φουρναράκος στην κατηγορία ανδρών ηλικίας 35-39 κατέλαβε την 36η θέση σε σύνολο 89 συμμετεχόντων με τελικό χρόνο 5:35:49, επίσης ανάμεσα στους 556 άνδρες όλων των κατηγοριών που συμμετείχαν ήταν 224ος και στην overall κατάταξη μεταξύ 730 ανδρών και γυναικών που έλαβαν μέρος στον αγώνα ήταν στην 276η θέση.



Ο αθλητής Μπελογιάννης Γιώργος στην ίδια κατηγορία ήταν 59ος στους άνδρες στην κατηγορία του, 373ος στο σύνολο των αδρών όλων των κατηγοριών και στην overall κατάταξη 477ος με επίδοση 6:13:42.

Συνυπολογίζοντας το μικρό χρονικό διάστημα που και οι δυο αθλητές του Ομίλου προπονούνται στο αγώνισμα του τριάθλου με όλες τις δυσκολίες που το χαρακτηρίζουν καθώς και του σημαντικού βαθμού δυσκολίας που οι αθλητές έχουν να αντιμετωπίσουν στο HALF IRONMAN όπου απαιτούνται όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά αποθέματα για να τερματίσουν, η παρουσία και των δυο αθλητών κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη θέτοντας νέους στόχους για την συνέχεια.

Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας καλεί όσους και όσες αγαπούν και θέλουν να συνδυάσουν την άθληση με την ψυχαγωγία θέτοντας παράλληλα και στόχους επιζητώντας να ανακαλύψουν τα όριά τους μέσα από δραστηριότητες αθλητικού – ψυχαγωγικού χαρακτήρα να έρθουν και να ενταχθούν στο τμήμα τριάθλου ενδυναμώνοντας πρώτα απ’ όλα την υγεία τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τους προπονητές των τμημάτων Καίσαρη Άννα, Παναγιώταρο Νίκο, Μητροπούλου Σταυριάνα και Λαγοπάτη Παναγιώτη στο χώρο του κολυμβητηρίου Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 09:00 – 22:00, Τρίτη, Παρασκευή 14:00 – 22:00 και Σάββατο 8:00 – 15:00.