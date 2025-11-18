Ο 7ος Ημιμαραθώνιος Αγώνας Δρόμου Καλαμάτας την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

Ο Δήμος Καλαμάτας και ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας, σε συνεργασία με αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης, οργανώνει την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 τον 7ο Ημιμαραθώνιο Καλαμάτας. Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα της ΕΟΣΛΜΑΥ και θα πραγματοποιηθεί σε πιστοποιημένη διαδρομή. Επίσης, έχει εμπλουτιστεί με αγώνα δρόμου 5 χλμ για όλους.

Ακολουθεί η προκήρυξη του Αγώνα:

7ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 21,1 χλμ. ώρα 10:30

2Χ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ώρα 10:30

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 5 χλμ. ώρα 10:40

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Σ.Δ.Υ. Μεσσηνίας ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Δήμος Καλαμάτας

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Σύλλογος ΞΑΝΑΡΧΙ-ΖΩ, Τμήμα Εθελοντών Νοσηλευτών Ε.Ε.Σ , Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας, ΚΕΘΕΑ Κύτταρο, Πολιτιστικός σύλλογος <<Παράδεισος>>, Λέσχη Μοτοσικλετιστών Μεσσηνίας, Σύλλογοι &Εθελοντικές Ομάδες, Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Υπό την αιγίδα της ΕΟΣΛΜΑΥ.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Πιστοποιημένη από την A.I.M.S διαδρομή, γρήγορη, δίπλα στην παραλία είναι ασφάλτινη και επίπεδη χωρίς υψομετρικές διαφορές και με σημείο εκκίνησης την προκυμαία του Κεντρικού Λιμένα Καλαμάτας. Οι δρομείς αρχικά θα κινηθούν ανατολικά μέσω της παραλιακής οδού Ναυαρίνου με κατεύθυνση προς το ξενοδοχείο “Elite”, όπου θα γίνει αναστροφή. Επιστρέφοντας από την οδό Ναυαρίνου, είσοδος στο Πανελλήνιο (Ακρίτας και Ναυαρίνου) θα διέλθουν από το χώρο εκκίνησης και στη συνέχεια από το λιμάνι- Λιμεναρχείο, και θα συνεχίσουν μέσω της μαρίνας προς τον Κορδία και τη Δυτική Παραλία. Θα διέλθουν από τις εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας και θα κάνουν αναστροφή. Στη συνέχεια και επιστρέφοντας από την ίδια διαδρομή ,μετά τη μαρίνα, πορεία στο χιλιόμετρο (φάρο) θα επιστρέψουν στο σημείο εκκίνησης. Οι αθλητές της σκυταλοδρομίας θα μεταφερθούν με λεωφορείο στη ζώνη αλλαγής αμέσως μετά την εκκίνηση του αγώνα.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Θα υπάρχει χιλιομετρική ένδειξη ανά ένα (1) χιλιόμετρο, καθ’ όλο το μήκος της διαδρομής

ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Κατά μήκος της διαδρομής των 21χλμ. θα υπάρχουν έξι σταθμοί υποστήριξης των δρομέων με νερά και ισοτονικά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον ημιμαραθώνιο δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι, έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους γεννημένοι το 2007 ή και νωρίτερα (≥18 ετών) . Στα 5 χλ, για μικρότερους των 18 ετών απαιτείται υπεύθυνη δήλωση γονέα (παραλαβή από την γραμματεία).

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Ημιμαραθωνίος 15€ , σκυταλοδρομία 20€ ανά ομάδα, 5χλμ 10€,

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Για εγγραφή και πληρωμή : https://sdym.gr/kalamata-half-marathon-registration/

ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η γραμματεία, για την παραλαβή των συμμετοχών (chip ηλεκτρονικής χρονομέτρησης του αγώνα και το τεχνικό t-shirt), θα λειτουργεί το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου από 17:00 έως 20:00 στο χώρο του αγώνα( προκυμαία Καλαμάτας) ή σε άλλο χώρο που θα καθοριστεί και την ημέρα του αγώνα Κυριακή από 08:00 έως 10:00 στο χώρο του αγώνα. Περιορισμένες εγγραφές στηνΓραμματεία.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΕΠΑΘΛΑ – ΠΑΡΟΧΕΣ: Θα βραβευτούν οι 6 πρώτοι άνδρες και 6 πρώτες γυναίκες γενικής κατάταξης του αγώνα των 21 χλμ, οι 3 πρώτες ομάδες σκυταλοδρομίας και οι 3 πρώτοι άνδρες και 3 πρώτες γυναίκες των 5χλμ.

Θα υπάρξουν αποτελέσματα κατηγοριών. Σε όλους όσοι συμμετάσχουν στον αγώνα θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο.

ΑΠΟΝΟΜΕΣ: Οι απονομές θα γίνουν: Για τους νικητές των 5 χλμ στις 13:00. Για τους νικητές Σκυταλοδρομίας στις 13:10. Για τους νικητές των 21,1 χλμ στις 13:20

Live ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: Τα αποτελέσματα θα μεταδίδονται Live από το https://ftt.gr, όπου οι τερματίζοντες με το chip χρονομέτρησης θα έχουν άμεσα τη δυνατότητα να δουν την επίδοσή τους. Άμεση θα είναι και η έκδοση αναμνηστικού διπλώματος, αφού οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να «κατεβάσουν» στο κινητό τους το αναμνηστικό δίπλωμα αμέσως μετά τον τερματισμό τους, να το ανεβάσουν σε Facebook, Instagram, Twitter και να μοιραστούν με τους φίλους και συγγενείς τη χαρά του τερματισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς, θα πρέπει να φορούν το chip χρονομέτρησης που υποδηλώνει στο ηλεκτρονικό σύστημα την ταυτότητα του αθλητή και παραλαμβάνουν μαζί με τον αριθμό συμμετοχής τους από την γραμματεία του αγώνα.

Θα υπάρχουν ζώνες ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονομέτρησης για την καταγραφή των ενδιάμεσων χρόνων στα σημεία αναστροφής.

Μόνο οι αθλητές οι οποίοι: α) συμμετέχουν στον αγώνα έγκυρα, β) παρουσιάζουν ένδειξη χρόνου στις ζώνες ηλεκτρονικού ελέγχου, γ) τερματίζουν εντός του χρονικού ορίου ολοκλήρωσης του αγώνα και (δ) τηρούν τους κανονισμούς θα περιληφθούν στα τελικά αποτελέσματα όπου ανακοινώνεται η τελική επίδοση και οι ενδιάμεσοι χρόνοι τους.

Εισερχόμενοι στον χώρο του τερματισμού, οι αθλητές ακολουθούν την πορεία που υποδεικνύεται από την οργανωτική επιτροπή και τους εθελοντές. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στον αγώνα δρομέων χωρίς αριθμό συμμετοχής, η είσοδός τους στο τερματισμό θα εμποδίζεται.

Κατά την διάρκεια του τερματισμού, θα ανακοινωθούν άμεσα τα ανεπίσημα αποτελέσματα των αγώνων, ενώ την επόμενη ημέρα θα δημοσιευθούν τα επίσημα αποτελέσματα, αφού έχει ολοκληρωθεί και ο έλεγχος για τυχόν ενστάσεις από την τεχνική επιτροπή του αγώνα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ: Από τις 10:30 μέχρι τις 13:30 και για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία θα διακόπτεται όπου αυτό είναι αναγκαίο με την υπόδειξη της Τροχαίας.

Για την κάλυψη της διαδρομής τίθεται χρονικός περιορισμός 3 ωρών για την ολοκλήρωση του ημιμαραθώνιου και 45 λεπτών για τον Αγώνα δρόμου 5χλμ. Μετά από αυτό το χρονικό όριο, οι δρομείς που θα συνεχίζουν την προσπάθεια τους, θα υποχρεωθούν να συμμορφωθούν με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κατά την διάρκεια του αγωνίσματος, δεν επιτρέπεται να ακολουθούν τους δρομείς, αυτοκίνητα, μηχανάκια ή άλλα οχήματα.

Για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνα, θα μεριμνήσει η Αστυνομική Διεύθυνση η Τροχαία Μεσσηνίας το Λιμεναρχείο και εθελοντές.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Επιπλέον, απαιτείται η αμοιβαία κατανόηση και βοήθεια μεταξύ των δρομέων, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα, όπως επιβάλλουν το αθλητικό ήθος και οι αξίες του ευ αγωνίζεσθε. Μεμονωμένοι δρομείς αλλά και ομάδες δρομέων οφείλουν να σέβονται τους συναθλητές τους, να μην αλληλοεμποδίζονται στην προσπάθειά τους και να μην εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων, τα στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής μπορούν να ακυρώσουν αθλητές και να τους διαγράψουν από τον πίνακα αποτελεσμάτων μετά τον αγώνα, αξιολογώντας ενστάσεις, ηλεκτρονικό και οπτικό υλικό.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ότι συμβεί σχετικά με θέματα ΥΓΕΙΑΣ και οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. Επίσης δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ατύχημα που προκύψει κατά τη διεξαγωγή των αγώνων. Η Οργανωτική Επιτροπή καλύπτει υγειονομικά τον αγώνα.

Από τους διοργανωτές δεν θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανένα αθλητή, αφού όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι με ευθύνη του γονέα τους και είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Οι διοργανωτές θα έχουν πάρει όλα τα δυνατά μέτρα ιατρικής βοήθειας προκειμένου οι αθλητές να είναι ασφαλείς. Για το λόγο αυτό θα υπάρχει Τμήμα Ερυθρού Σταυρού, Εθελοντών Νοσηλευτών Ε.Ε.Σ, Διασώστες, εθελοντές, ΕΚΑΒ, Γιατροί, καθώς και ασθενοφόρα, σε όλη τη διαδρομή του αγώνα όπως και στην εκκίνηση –τερματισμό, παρέχοντας πρώτες βοήθειες και επικοινωνώντας με τους υπεύθυνους της υγειονομικής κάλυψης των αγώνων.

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

1. Όσοι θέλετε μπορείτε να τοποθετήσετε τα προσωπικά σας αντικείμενα και το ρουχισμό σας ειδικό χώρο που θα σας υποδειχθεί .

2. Κολλήστε το αυτοκόλλητο με τον αριθμό σας πάνω στην τσάντα, η οποία πρέπει να είναι καλά κλεισμένη και να μην περιέχει αντικείμενα αξίας. Η διοργάνωση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας των.

3. Αφού τερματίσετε, θα παραλάβετε τον ρουχισμό σας με την επίδειξη του αριθμού συμμετοχής σας.

ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ: Χημικές τουαλέτες για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων θα υπάρχουν στην εκκίνηση – τερματισμό

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Για την άρτια και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων είναι απαραίτητη η εθελοντική συμμετοχή ανθρώπων που αγαπούν τον αθλητισμό. Όσοι θα ήθελαν να προσφέρουν εθελοντική εργασία κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και κατά την οργάνωσή του, παρακαλούνται να στείλουν στο e-mail: [email protected] και στη φόρμα συμμετοχής εθελοντών στο site συλλόγου.

Σε όλους τους εθελοντές θα δοθούν Τ-shirt που θα τους παραδοθει κατά την Τεχνική Ενημέρωση, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου (17:00-20:00) στα γραφεία του Συλλόγου (Ανατολικό κέντρο, κτήριο 31).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Διαμαντόπουλος Θόδωρος 6937644974, Μπένος Χρήστος 6944585039, Βέβες Γιώργος 6955490273, Ζάννης Αλέξης 6972302265