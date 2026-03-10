Τελευταία Νέα
Δύο φορές «χτύπησε» ο Εγκέλαδος στην Καλαμάτα σε λιγότερο από 8 ώρες – Κ. Παπαζάχος «Τυπική συμπεριφορά των ενεργών ρηγμάτων» (video)

Σε λιγότερο από 8 ώρες δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές στην Καλαμάτα και είχαν επίκεντρο την γύρω περιοχή. Μάλιστα με παραπλήσια μεγέθη 3 και 2,8 ρίχτερ και μικρό εστιακό βάθος οριζόμενο στα 10 περίπου χιλιόμετρα.

Η πρώτη με το ξύπνημα της πόλης το πρωί λίγα λεπτά μετά τις 8 (2,8R) και η άλλη το μεσημέρι λίγο πριν τις 2:30 (3R). Οι σεισμοί μικρής διάρκειας συνοδεύτηκαν από ένα βουητό.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο σεισμολόγος Κώστας Παπαζάχος μιλώντας στην τηλεόραση BEST, κάνοντας λόγο για «φυσιολογική» και «τυπική συμπεριφορά των ενεργών ρηγμάτων».

