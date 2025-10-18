Τελευταία Νέα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δύο κύματα κακοκαιρίας προ των πυλών με αρχή το βράδυ της Κυριακής – Καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι

Βρισκόμαστε στη μέση του φθινοπώρου με την αστάθεια να συνεχίζεται και προ των πυλών βρίσκονται δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας που θα μας θυμίσει ότι βρισκόμαστε στο φθινόπωρο θα αρχίσει να εκδηλώνεται από το βράδυ της Κυριακής (19.10.2025) και θα κρατήσει ως τη Δευτέρα. Το επόμενο θα ξεκινήσει στη μέση της εβδομάδας Τετάρτη με Πέμπτη.

Από το βράδυ της Κυριακής (19.10.2025) η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από τα δυτικά και βόρεια με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία. Η κακοκαιρία θα επεκταθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας σταδιακά τη Θεσσαλία και τμήματα της Κεντρικής Ελλάδα.

Το δεύτερο κύμα θα κάνει την εμφάνισή του το βράδυ της Τετάρτης (22.10.2025) από τα δυτικά και ως την Πέμπτη θα επηρεάσει μεγάλο τμήμα της χώρας.

διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του www.newsit.gr πατώντας εδώ

