Καιρός: «Να προετοιμαστούμε για επικίνδυνες καταστάσεις» – Καμπανάκι Μαρουσάκη για επικείμενη κακοκαιρία

Η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει τη δυτική Ευρώπη «προς το τέλος της εβδομάδας κατά πολλές πιθανότητες, θα χτυπήσει την πόρτα και της χώρας μας», εκτιμά ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, σημειώνοντας την ανάγκη να είμαστε σε ετοιμότητα.

«Μέχρι και το Σάββατο οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν ευνοϊκές. Από την Κυριακή όμως και στις αρχές της νέας εβδομάδας, οι τελευταίες προγνώσεις δείχνουν μετατόπιση του συστήματος ανατολικά, επηρεάζοντας κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για έντονα φαινόμενα που σηματοδοτούν μια απότομη και επικίνδυνη είσοδο στο φθινόπωρο. Οι θερμές ελληνικές θάλασσες θα δίνουν συνεχώς ενέργεια στην κακοκαιρία, ενώ ο ψυχρός αέρας από τον αντικυκλώνα της βόρειας Ευρώπης θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα επικίνδυνο καιρικό σκηνικό», αναφέρει ο κ. Μαρουσάκης.

