Δύο παγκόσμιες διακρίσεις έλαβε η Costa Navarino στα World Golf Awards 2022 που πραγματοποιήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι, κατακτώντας το κορυφαίο βραβείο «World’s Best Emerging Golf Destination», καθώς και το βραβείο «World’s Best New Golf Course»για το International Olympic Academy Golf Course στην περιοχή Navarino Hills. Πρόκειται για μια σημαντική βράβευση, καθώς αποτελεί αναγνώριση της συνεχούς επένδυσης στην ανάπτυξη ενός προορισμού γκολφ υψηλών προδιαγραφών