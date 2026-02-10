Δυο συλλήψεις στο λιμάνι Καλαμάτας για παραβάσεις ναυτικής νομοθεσίας

Σε συλλήψεις δύο ημεδαπών, ηλικίας 47 και 29 ετών, προχώρησαν τις βραδινές ώρες της 9ης Φεβρουαρίου 2026 στελέχη της Λιμενικής Αρχής Καλαμάτας, έπειτα από έλεγχο αλιευτικού σκάφους, στο πλαίσιο εφαρμογής της ναυτικής νομοθεσίας και διασφάλισης της νόμιμης λειτουργίας των πλοίων.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τις βραδινές ώρες την 09/02/2026, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Καλαμάτας προέβησαν στη σύλληψη ενός 47χρονου ημεδαπού για παράβαση των άρθρων 208 «Μη προσέλευση προς ανάληψη υπηρεσίας» και 220 παρ. 1 «Παράνομη ανάθεση διοίκησης πλοίου» του ΝΔ 187/1973 (Κ.Δ.Ν.Δ.), καθώς και ενός 29χρονου για παράβαση των άρθρων 220 παρ. 2 και 229 «Ελλιπή σύνθεση πληρώματος» και 235 «Παράβαση υπηρεσιακών υποχρεώσεων Πλοιάρχου και πληρώματος». Συγκεκριμένα, κατά τον κατάπλου αλιευτικού σκάφους ιδιοκτησίας του 47χρονου στο λιμάνι της Καλαμάτας, διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος απουσίαζε αν και ήταν ναυτολογημένος ως Πλοίαρχος, ενώ την πλοιαρχία διενεργούσε ο 29χρονος, ναυτολογημένος ως ναυτόπαις. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.