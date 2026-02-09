Τελευταία Νέα
Κώστας Ψυχάρης: « Η πίστη στην Παναγία παραμένει ακατάλυτο στήριγμα του λαού μας»

Με αφορμή την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την πολιούχο της Καλαμάτας Παναγία Υπαπαντή, όπως αυτές κορυφώθηκαν με την απόδοση της εορτής, σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2026, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας Κωνσταντίνος Ψυχάρης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με αισθήματα πνευματικής ανάτασης και βαθιάς κατάνυξης, η Μεσσηνιακή γη αποχαιρετά σήμερα τον λαμπρό εορτασμό της προστάτιδάς μας, Παναγίας Υπαπαντής. Η συμμετοχή χιλιάδων πιστών, που συνέρρευσαν στον Μητροπολιτικό μας Ναό όλο αυτό το διάστημα, αποτελεί την πιο ηχηρή απάντηση στις προκλήσεις των καιρών μας, ότι η πίστη στην Παναγία παραμένει το ακατάλυτο στήριγμα του λαού μας. Ολοκληρώνοντας αυτό το ιερό προσκύνημα, κρατάμε στην καρδιά μας το μήνυμα που εξέπεμψε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος: «Η Παναγία δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό σύμβολο, αλλά η πραγματική Μάνα όλων των Χριστιανών. Είναι Εκείνη που δέχεται τους πόνους, τις αγωνίες και τις ελπίδες μας κάτω από το στοργικό της ωμοφόριο. Όπως κάθε μητέρα αγκαλιάζει το παιδί της, έτσι και η Υπαπαντή αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο που προστρέχει στη χάρη Της, προσφέροντας παραμυθία και δύναμη». Η επιστροφή της Ιεράς Εικόνας στον μόνιμο θρόνο της δεν σηματοδοτεί το τέλος της εορτής, αλλά την αφετηρία για μια ζωή λουσμένη στο φως του Χριστού, υπό τη διαρκή προστασία της Μητέρας του Φωτός. Ευχόμεθα η Παναγία να σκέπει και να χαρίζει υγεία και δύναμη σε όλη την ανθρωπότητα. Χρόνια πολλά κι ευλογημένα σε όλους! ».

