Δύσκολο καλοκαίρι – Διακοπές με το κυάλι, διασκέδαση με το σταγονόμετρο

Νέες ανατιμήσεις γονατίζουν τους φορολογούμενος, χτυπώντας πλέον σε όλα τα πεδία, από τη δυνατότητα για διακοπές μέχρι τις υπηρεσίες αναψυχής, με την αυξανόμενη ακρίβεια να εκτοξεύει την ήδη ασφυκτική πίεση που ασκείται στα νοικοκυριά.

Όσον αφορά στις διακοπές, σημειώθηκαν αυξήσεις τιμών στα πακέτα των διακοπών, τα ξενοδοχεία, τα μοτέλ, τα πανδοχεία, τα καύσιμα, την μετακίνηση με αεροπλάνο και σχετικές υπηρεσίες, ενώ και η διασκέδαση έγινε ακόμη πιο δύσκολη υπόθεση, με αυξήσεις σε ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, εστιατόρια, καφετέριες, τσιγάρα, αλκοολούχα ποτά, κατοικίδια ζώα, καπνό, καφενεία, κυλικεία, μικρά είδη αναψυχής, άνθη και σχετικές υπηρεσίες.

