Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Από που να πιαστείς τελικά σε αυτόν τον πλανήτη τη γη και να μη λερωθείς ;

Ο Νίκος Γκάτσος έγραφε υπέροχα « Νικημένο μου ξεφτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί» ..! Πως όμως καταλήξαμε να αναδεικνύουμε σαν ηγέτες όλους τος κλόουν και τους καραγκιόζηδες και να έχουν κάνει τη γη ένα τρελοκομείο, μόνο και μόνο για τα συμφέροντα τους , χωρίς να δίνουν δεκάρα για τις συνέπειες , για τις ζωές γύρω μας, για εμάς τους ίδιους , για το αίμα τον πόνο τα δάκρυα και τις καταστροφές , δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή πως έγιναν εντελώς ηλίθιοι οι άνθρωποι που κατοικούν αυτόν τον πλανήτη και ανέχονται ολη αυτήν την βαρβαρότητα την καταστροφή και το ψέμα, ναι ψέμα , να βαφτίζουν την βαρβαρότητα σαν δημοκρατία και την θυσία χιλιάδων ζωών σαν ευημερία μιας χώρας και σαν ανάπτυξη .,.Την ώρα που εμείς διαμαρτυρόμασταν και πολύ δικαίως για το έγκλημα στα Τέμπη , μια μόνο βόμβα των ανήθικων εισβολέων στο Ιράν σκότωσε 150 παιδάκια ! Τι θέλουν επιτέλους αυτοί οι βάρβαροι ; Δεν βλέπουμε τις απέγινε με τις επεμβάσεις τους στο Ιράκ στη Λιβύη στη Συρία , στο Αφγανιστάν και σε παμπολες άλλες χώρες που πάτησαν το πόδι τους ;

Εσύ ρε ψεύτη δεν έλεγες ότι θα σταματούσες τον πόλεμο στην Ουκρανία σε 24 ώρες ; Όπως έλεγαν και κάτι δικοί μας ότι θα σκίσουν τα μνημόνια και θα τα καταργήσουν ; Ήθελες και το Νόμπελ ειρήνης ; Τι να το κάνεις ; να το βάλεις πάνω σε κανένα πύραυλο να δεις τι ζημιά κάνει ; Δεν ξέρω προς τα που να φτύσω , οπού και να φτύσω μπορεί να λερώσω τον τόπο μου και τις επιλογές μας ..δύσκολοι καιροί για λογική …