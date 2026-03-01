Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
1
Μάρτιος
TOP
Bestάκια

Δύσκολοι καιροί για λογική…

Share

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Από που να  πιαστείς  τελικά σε αυτόν τον πλανήτη  τη γη και να μη λερωθείς ;

Ο Νίκος  Γκάτσος έγραφε υπέροχα « Νικημένο μου ξεφτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί  με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί» ..! Πως όμως  καταλήξαμε  να αναδεικνύουμε  σαν  ηγέτες  όλους τος  κλόουν και τους καραγκιόζηδες  και να έχουν κάνει τη γη  ένα τρελοκομείο,  μόνο και μόνο για τα συμφέροντα τους , χωρίς να δίνουν δεκάρα  για τις  συνέπειες  , για τις ζωές  γύρω μας, για εμάς τους ίδιους , για το αίμα τον πόνο τα δάκρυα  και τις καταστροφές  , δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή πως  έγιναν  εντελώς  ηλίθιοι οι άνθρωποι που κατοικούν αυτόν τον  πλανήτη και ανέχονται ολη αυτήν την βαρβαρότητα την καταστροφή και το ψέμα, ναι ψέμα , να βαφτίζουν την βαρβαρότητα σαν δημοκρατία και την θυσία χιλιάδων ζωών σαν ευημερία μιας χώρας  και σαν ανάπτυξη .,.Την ώρα  που εμείς  διαμαρτυρόμασταν και πολύ δικαίως για το έγκλημα στα Τέμπη , μια μόνο  βόμβα  των ανήθικων εισβολέων  στο Ιράν σκότωσε  150 παιδάκια !  Τι θέλουν επιτέλους  αυτοί  οι βάρβαροι ; Δεν βλέπουμε  τις απέγινε με τις επεμβάσεις τους στο Ιράκ στη Λιβύη  στη Συρία , στο Αφγανιστάν και σε  παμπολες άλλες  χώρες  που πάτησαν το πόδι τους ;

Εσύ ρε ψεύτη δεν έλεγες  ότι θα σταματούσες τον πόλεμο στην Ουκρανία σε 24 ώρες ;  Όπως έλεγαν και κάτι δικοί μας ότι θα σκίσουν τα μνημόνια και θα τα καταργήσουν ; Ήθελες και το Νόμπελ ειρήνης ;  Τι να το κάνεις ; να το  βάλεις πάνω σε κανένα πύραυλο να δεις τι ζημιά κάνει ;   Δεν ξέρω  προς τα που να φτύσω , οπού και να φτύσω  μπορεί να λερώσω τον τόπο μου και τις επιλογές μας  ..δύσκολοι καιροί για  λογική …

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

Bestάκια

Bestάκια

Bestάκια

Bestάκια

Bestάκια

Bestάκια

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode