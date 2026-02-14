Δυτική Μάνη: Κραυγή αγωνίας για το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου (video)

Ξεπέρασε και το όριο του δεν πάει… άλλο η κατάσταση στον χώρο της υγείας στη Δυτική Μάνη. Το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου που καλύπτει μια ολόκληρη περιοχή παραμένει μη λειτουργικό, με μια αδιανόητη υποστελέχωση, την οποία και καταγγέλλουν όλοι όσοι συμμετείχαν στην σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας.

Τα κενά σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό πολύ μεγάλα, με βάρδιες να μένουν ακάλυπτες και την εικόνα να κραυγάζει, για μια «τρύπα» στον υγειονομικό χάρτη την ώρα που οι υποσχέσεις κυριαρχούν.