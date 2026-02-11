Έτοιμο στις αρχές του 2027 το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης (video)

Η Σπάρτη ετοιμάζεται να υποδεχθεί το νέο της Γενικό Νοσοκομείο, μια σύγχρονη δομή που αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας στη Λακωνία και τη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Η Διοικήτρια του νοσοκομείου Σπάρτης Πέρρυ Τρουπή μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο της τηλεόρασης BEST επεσήμανε «Το έργο υλοποιείται από την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος η οποία ενσωματώνει ένα συνολικό όρμα για προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί σχεδόν σε ένα χρόνο από σήμερα. Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει και η ξύλινη κατασκευή με την εξέλιξη να είναι ραγδαία»

Ταυτόχρονα γίνονται πολλές ενέργειες για την Ενίσχυση ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού «Το μεγάλο στοίχημα είναι η στελέχωση σε διοικητικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Άμεσα θα διακηρυχθούν νέες θέσεις για ιατρούς» σημείωσε η Διοικήτρια του Νοσοκομείου.