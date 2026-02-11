Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
11
Φεβρουάριος
TOP
ΥΓΕΙΑ

Έτοιμο στις αρχές του 2027 το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης (video)

Share

Η Σπάρτη ετοιμάζεται να υποδεχθεί το νέο της Γενικό Νοσοκομείο, μια σύγχρονη δομή που αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας στη Λακωνία και τη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Η Διοικήτρια του νοσοκομείου Σπάρτης Πέρρυ Τρουπή  μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο της τηλεόρασης BEST επεσήμανε «Το έργο υλοποιείται από την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος η οποία ενσωματώνει ένα συνολικό όρμα για προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί σχεδόν σε ένα χρόνο από σήμερα. Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει και η ξύλινη κατασκευή με την εξέλιξη να είναι ραγδαία»

Ταυτόχρονα γίνονται πολλές ενέργειες για την Ενίσχυση ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού «Το μεγάλο στοίχημα είναι η στελέχωση σε διοικητικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Άμεσα θα διακηρυχθούν νέες θέσεις για ιατρούς» σημείωσε η Διοικήτρια του Νοσοκομείου.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΥΓΕΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode