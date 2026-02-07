Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 9 έως 13 Φεβρουαρίου

Τον χάρτη των πληρωμών από τις 9 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (6.2.2026) το υπουργείο Εργασίας.

Συνολικά 70,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 93.900 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 19 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 26 εκατ. ευρώ σε 43.000 για επιδόματα ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
  • 4 εκατ. ευρώ σε 6.000 μητέρες (άδεια μητρότητας)
  • 20 εκατ. ευρώ σε 19.000 (προγράμματα απασχόλησης)
  • 1,5 εκατ. ευρώ σε 25.000 (κοινωφελή προγράμματα)

Πηγή: newsit.gr

