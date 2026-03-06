Τελευταία Νέα
e-ΕΦΚΑ: Ήρθε η ώρα της καταβολής αναδρομικών σε 1.015 συνταξιούχους – Πάνω από 2 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό

Αύριο, Παρασκευή (06.03.2026) θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών ύψους 2,18 εκατ. ευρώ σε συνολικά 1.015 συνταξιούχους, εκ των οποίων 985 είναι εν ζωή, ενώ για 30 περιπτώσεις τα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους βάσει κληρονομικού δικαιώματος σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ.

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ, oι δικαιούχοι συνταξιούχοι προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα τέως ταμεία: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (ΤΣΠ- ΕΤΕ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού, τα αναδρομικά προέκυψαν από διόρθωση και συμπλήρωση ασφαλιστικών στοιχείων, καθώς και από επανυπολογισμό επασφαλίστρου της κύριας σύνταξης, στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών του e-ΕΦΚΑ για διασφάλιση της ακρίβειας και της νομιμότητας στις συντάξεις.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.185.686,43 ευρώ, εκ των οποίων:

  • 2.040.331,56 ευρώ αφορούν σε εν ζωή συνταξιούχους
  • 145.354,87 ευρώ αφορούν σε κληρονομικά ποσά.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ

