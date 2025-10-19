Γράφει ο Αγκιτάτορας

Η συνέπεια και η αξιοπιστία, ώρες ώρες, μοιάζουν αχρείαστες στη σύγχρονη πολιτική φέρνοντας τεράστια κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα θεοποιούνται. Όσοι επιμένουν να βάζουν ως προτεραιότητα τις αξίες τους, εξοστρακίζονται και λοιδωρούνται. Κάτι ανάλογο υπόκειται εσχάτως κι ο Αντώνης Σαμαράς. Πόσο άδικο όμως έχει σε όσα υποστήριζε και υποστηρίζει;

Ο πολιτικός που πρώτος αναγνώρισε τον αλυτρωτισμό των Σκοπίων που σήμερα μετά τη συμφωνία των Πρεσπών είναι πιο εξόφθαλμος από ποτέ.

Ο πολιτικός που πρώτος επισήμανε τα τραγικά υπολογιστικά σφάλματα του πρώτου μνημονίου, που παραδέχτηκε κι η Τρόικα, κι ο οποίος έφερε τη χώρα ξανά σε αναπτυξιακή πορεία κι ένα βήμα από την αποδέσμευση από τη δαγκάνα των Θεσμών.

Ο πολιτικός που κράτησε όρθια την παράταξη όταν κατέρρεε σύσσωμο το μεταπολιτευτικό πολιτικό σύστημα. Και απέδειξε έμπρακτα ότι δρα χωρίς απωθημένα με το περιβόητο “σφουγγάρι” στο παρελθόν και αργότερο την αμέριστη στήριξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε αυτή την προσωπικότητα αρνούμαστε σήμερα να διατυπώνει ανησυχία για τις εξελίξεις; Σε αυτόν αρνούμαστε να υπερασπίζεται με σθένος τις αρχές της παράταξης, την ανυποχώρητη εξωτερική πολιτική, τη φιλελεύθερη οικονομία, τον συνεκτικό κοινωνικό ιστό;

Έχει άδικο ο Σαμαράς να φοβάται ότι τα υοοτιθέμενα “ήρεμα νερά” στο Αιγαίο “ξεπλένουν” διεθνώς την Τουρκία και την ισχυροποιούν;

Έχει άδικο ο Σαμαράς να θεωρεί διάρρηξη με την ψυχή της βάσης τους “χαριεντισμούς” με τη woke ατζέντα;

Έχει άδικο ο Σαμαράς να διαβλέπει ότι με την επιδοματική πολιτική χωρίς συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, δεν βελτιώνονται οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας;

Έχει άδικο ο Σαμαράς να τρέμει για την πιθανότητα το κύμα των σκανδάλων και η θεσμική αναξιοπιστία που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις να οδηγήσει σε ευρύτερη κρίση κι αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού;

Αν η παράταξη θέλει να έχει μέλλον, αυτό θα προκύψει μέσα από τη σύνθεση κι όχι τη διαίρεση, μέσα από τον σεβασμό κι όχι τη σύγκρουση, μέσα από το συλλογικό δίκαιο κι όχι το ατομικό άδικο της εκάστοτε εξουσίας.

πηγη lastpoint.gr