Εμείς 13 εργασία… κι εσείς 13% στην κάλπη

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Τι να κάνεις  στο σπίτι ; να κοιμάσαι ; Να βλέπεις τη γυναίκα σου και να τσακώνεσαι και τα  παιδιά σου ; Να πας βόλτα με τους φίλους σου που τους έχεις  βαρεθεί ; Δεκατρείς  ώρες και  δεκαοχτώ δουλειά να ξεχνιέσαι  να μην πω 24   ώρες δουλειά ! Και που ξέρεις ; τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη  η ΝΔ μπορεί να  σου βρει και παραπάνω ώρες   στο εικοσιτετράωρο να δουλεύεις ! Ψήφισε  ΝΔ και την επομένη τετραετία  θα δουλεύεις  18 ώρες και θα παίρνεις  5 ευρο παραπάνω ..το μήνα .. Ναι μωρε τριγυρνάνε με τα κινητά στα χέρια στις πλατείες  και στις καφετέριες και χαζολογάνε …

Δωστους  δουλειά να πούνε το δεσπότη Παναγιώτη !  Κι αμα βρεις   εργαζομένους να θέλουν να δουλέψουν 13 ώρες  , φέρε από τις Βρυξέλες τον Αυτιά να επευφημήσει τον μισθουλακο σου και  την εργασιουλα σου !!  Βρε χαϊβάνια  έχουν φύγει στο εξωτερικό χιλιάδες ελληνόπουλα  , μετανάστες και  γηγενείς Έλληνες.

Δεν βρίσκεις  εργάτες γης και στον τουρισμό λείπουν χιλιάδες θέσεις εργασίας  , πως θα τονώσεις την εργασία  βρε βλίτο ; Με τα 13ωρα ;  Μα  όλοι οι έξυπνοι σε αυτήν την κυβέρνηση  βρέθηκαν ;  η πήρατε νοημοσύνη και από το Πασοκ ;  Μια και είπα Πασοκ  τι κάνει ο Λοβερδος ; δουλεύει 13 ώρες για να εμπεδώσει τη νεοδημοκρατικη  μέθοδο διακυβέρνησης ; Περιμένουμε εναγωνίως τι υπουργείο θα αναλάβει , ούτως ώστε να ετοιμάζονται και οι επόμενοι !  13 ώρες  εργασία  και σας εύχομαι  13%  και λιγότερο  …

