Εμείς 13 εργασία… κι εσείς 13% στην κάλπη

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Τι να κάνεις στο σπίτι ; να κοιμάσαι ; Να βλέπεις τη γυναίκα σου και να τσακώνεσαι και τα παιδιά σου ; Να πας βόλτα με τους φίλους σου που τους έχεις βαρεθεί ; Δεκατρείς ώρες και δεκαοχτώ δουλειά να ξεχνιέσαι να μην πω 24 ώρες δουλειά ! Και που ξέρεις ; τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη η ΝΔ μπορεί να σου βρει και παραπάνω ώρες στο εικοσιτετράωρο να δουλεύεις ! Ψήφισε ΝΔ και την επομένη τετραετία θα δουλεύεις 18 ώρες και θα παίρνεις 5 ευρο παραπάνω ..το μήνα .. Ναι μωρε τριγυρνάνε με τα κινητά στα χέρια στις πλατείες και στις καφετέριες και χαζολογάνε …

Δωστους δουλειά να πούνε το δεσπότη Παναγιώτη ! Κι αμα βρεις εργαζομένους να θέλουν να δουλέψουν 13 ώρες , φέρε από τις Βρυξέλες τον Αυτιά να επευφημήσει τον μισθουλακο σου και την εργασιουλα σου !! Βρε χαϊβάνια έχουν φύγει στο εξωτερικό χιλιάδες ελληνόπουλα , μετανάστες και γηγενείς Έλληνες.

Δεν βρίσκεις εργάτες γης και στον τουρισμό λείπουν χιλιάδες θέσεις εργασίας , πως θα τονώσεις την εργασία βρε βλίτο ; Με τα 13ωρα ; Μα όλοι οι έξυπνοι σε αυτήν την κυβέρνηση βρέθηκαν ; η πήρατε νοημοσύνη και από το Πασοκ ; Μια και είπα Πασοκ τι κάνει ο Λοβερδος ; δουλεύει 13 ώρες για να εμπεδώσει τη νεοδημοκρατικη μέθοδο διακυβέρνησης ; Περιμένουμε εναγωνίως τι υπουργείο θα αναλάβει , ούτως ώστε να ετοιμάζονται και οι επόμενοι ! 13 ώρες εργασία και σας εύχομαι 13% και λιγότερο …