Εδώ το Αδύνατο είναι μόνο η Αρχή | Η νέα ταυτότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου | Δείτε εδώ την ξεχωριστή εκδήλωση (video)

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσίασε τη νέα της ταυτότητα τόπου (place brand) σε μια ξεχωριστή βραδιά στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (δείτε εδώ αναλυτικά). Με συμμετοχή πολιτών και φορέων, το νέο brand εκφράζει την ενότητα, την ιστορία και το μέλλον της Πελοποννήσου, ενώ αποτελεί βασικό εργαλείο για την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Το λογότυπο και η οπτική ταυτότητα, εμπνευσμένα από το γράμμα «Π», συνδυάζουν στοιχεία φύσης, πολιτισμού, παραγωγής και καινοτομίας, ενώ το αφήγημα του brand αναδεικνύει την κοινή μας δύναμη για το αύριο.

“Η Πελοπόννησος αποκαλύπτει το νέο της πρόσωπο μέσα από ένα όραμα που μας δίνει την αυτοπεποίθηση να κοιτάξουμε το μέλλον με ειλικρίνεια και δυναμισμό, που μας καλεί να μιλήσουμε για την Πελοπόννησο στην καλύτερη εκδοχή της. Ένα όραμα επανεκκίνησης και αναγέννησης, για μία ακόμα φορά”. Κι αυτό ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Δημήτρη Πτωχού στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσίασης. «Εδώ το Αδύνατο είναι μόνο η Αρχή» είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα με τον κ. Πτωχό να σημειώνει πως “είναι η υπόσχεση που δίνουμε στους εαυτούς μας ότι η Πελοπόννησος θα συνεχίσει να εμπνέει, να εξελίσσεται και να εκπλήσσει. Γιατί η ιδεολογία της Πελοποννήσου είναι η πίστη ότι η αλλαγή δεν έρχεται από μόνη της αλλά απαιτεί τόλμη, καινοτομία και τη δύναμη να βλέπεις τα πράγματα από μια διαφορετική σκοπιά”.

Δείτε στον κάτωθι σύνδεσμο ολόκληρη την ξεχωριστή εκδήλωση