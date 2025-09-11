2ο «Peloponnese Tourism Academy» στο Λεωνίδιο

Peloponnese Tourism Academy – Μηδενίζοντας τις αποστάσεις

Το Peloponnese Tourism Academy, η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ενίσχυση του τουριστικού οικοσυστήματος σε όλη την Πελοπόννησο, συνεχίζεται δυναμικά με τον δεύτερο σταθμό της: το Λεωνίδιο, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στον χώρο της Φάμπρικας Πολιτισμού Λεωνιδίου.

Το Λεωνίδιο είναι ένας προορισμός με ξεχωριστή ταυτότητα, βαθιά ριζωμένη στην τσακώνικη παράδοση, τη γαστρονομία, την αγροτική κουλτούρα και την αυθεντικότητα. Παρότι απομονωμένο γεωγραφικά, έχει καταφέρει να αποκτήσει διεθνή αναγνώριση ως σημείο αναφοράς για τον αναρριχητικό τουρισμό, ενώ διατηρεί έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα ήπιας, ποιοτικής φιλοξενίας.

Η δράση με τίτλο «Μηδενίζοντας τις αποστάσεις» επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία της τοπικότητας και της εξειδίκευσης, την προστιθέμενη αξία των μικρών επιχειρήσεων που προσφέρουν μεγάλες εμπειρίες και την ανάγκη για σύγχρονα εργαλεία προβολής, συνεργασίας και ψηφιακής εξωστρέφειας.

Το Peloponnese Tourism Academy είναι μια ζωντανή σειρά επιμορφωτικών εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τις σύγχρονες τάσεις του τουρισμού και προσαρμόζονται δυναμικά στις ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας. Με στοχευμένες παρουσιάσεις και διαδραστικά εργαστήρια από εξειδικευμένους επαγγελματίες, προσφέρει στους τοπικούς επιχειρηματίες πρακτικά εργαλεία, καινοτόμες ιδέες και εφαρμόσιμες γνώσεις.

Παράλληλα, δημιουργεί ένα ανοιχτό δίκτυο συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών, που ενδυναμώνει τον επαγγελματικό κόσμο και εμπλουτίζει το τουριστικό οικοσύστημα της Πελοποννήσου.

Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού κύκλου επιμόρφωσης για τον τουριστικό τομέα, βασισμένου στις αρχές της βιωσιμότητας, της αυθεντικότητας και της συνεργατικής ανάπτυξης. Επόμενος σταθμός του προγράμματος είναι το Λεωνίδιο, ενώ στο προσεχές διάστημα οι δράσεις θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Το πλήρες πρόγραμμα μέχρι το τέλος του 2025 θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ημερομηνία: Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, 10:00 – 17:30

Χώρος: Φάμπρικα Πολιτισμού Λεωνιδίου