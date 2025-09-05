Εγγραφές στις Καλλιτεχνικές Σχολές της Κ.Ε. Φάρις του Δήμου Καλαμάτας

Ξεκινούν την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 οι εγγραφές στις Καλλιτεχνικές Σχολές της Κ.Ε. Φάρις για την εκπαιδευτική χρονιά 2025-2026.

Η έναρξη των μαθημάτων στο Εικαστικό Εργαστήρι, το Δημοτικό Ωδείο και τη Δημοτική Σχολή Χορού θα ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, όποιος επιθυμεί μπορεί να επισκεφθεί τις Σχολές της Κ.Ε. Φάρις και να ενημερωθεί για τα μαθήματα και τις δράσεις τους.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν έκπτωση 50% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, στις τρίτεκνες οικογένειες τα εισοδηματικά τους κριτήρια αυξάνονται στα 28.000 €, ενώ διατηρούνται απαλλαγές και εκπτώσεις σε φοιτητές και ανέργους. Τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις Καλλιτεχνικές Σχολές της Κ.Ε. Φάρις.



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

• Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210-21881

• Διεύθυνση: Βιλεαρδουίνου, Καλαμάτα

• e-mail: [email protected]

• facebook: Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Ωράριο για εγγραφές Δευτέρα έως Παρασκευή 16:00 – 20:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

• Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210-83086

• Διεύθυνση: Παν. Καίσαρη 6, Καλαμάτα

• e-mail: [email protected]

• facebook: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

Ωράριο για εγγραφές Δευτέρα έως Παρασκευή 16:00 – 20:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

• Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210-28864

• e-mail: [email protected]

• Διεύθυνση: Ναυαρίνου 8, Καλαμάτα

• facebook: ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ωράριο για εγγραφές Δευτέρα έως Παρασκευή 16:00 – 20:00