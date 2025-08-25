Δωρεά 65 φορητών υπολογιστών και 20 εκτυπωτών για τα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας (video)

Δωρητής που επιθυμεί να διατηρηθεί η ανωνυμία του, προσέφερε στο Δήμο Καλαμάτας τεχνολογικό εξοπλισμό με σκοπό να καλυφθούν ανάγκες των σχολείων.

Όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, κατόπιν επικοινωνίας μαζί του, ο εκπρόσωπος του δωρητή, κ. Γιώργος Παπαγγελής, εξέφρασε το ενδιαφέρον του εντολέα του για δωρεά προς το Δήμο. Ο Δήμαρχος έθεσε ως προτεραιότητα, η δωρεά να αφορά τα σχολεία του Δήμου και τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών, με στόχο την ενίσχυση τους τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων.

Η πρόταση του Δημάρχου βρήκε σύμφωνο τον δωρητή, ο οποίος άμεσα προέβη στην υλοποίηση της επιθυμίας του, προσφέροντας στο Δήμο Καλαμάτας 65 φορητούς υπολογιστές (laptops) και 20 εκτυπωτές – πολυμηχανήματα (printers).

Σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, και αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Υπηρεσία, εγκρίθηκε, ομόφωνα, η αποδοχή δωρεάς από τη Δημοτική Επιτροπή, σε συνέχεια εισήγησης του Δημάρχου, ο οποίος και δημόσια εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη σημαντική αυτή δωρεά προς το Δήμο.

Η κατανομή στα σχολεία, σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν, θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.