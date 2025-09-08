Ανδρέας Φιορεντίνος: «Στηρίζουμε την αναγνωρισιμότητα και τη συνδεσιμότητα της Πελοποννήσου»

Τη στενή συνεργασία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με την Περιφέρεια Πελοποννήσου υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, στον χαιρετισμό του κατά τα εγκαίνια του περιπτέρου στη

ΔΕΘ.

Ο κ. Φιορεντίνος ανέφερε ότι αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, τον Αύγουστο του 2024, είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, ο οποίος τον επισκέφθηκε με την προοπτική ο ΕΟΤ να συμβάλει στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της Πελοποννήσου. «Ήρθε εξαιρετικά προετοιμασμένος, με ένα όραμα που ζητούσε στήριξη για να υλοποιηθεί»,

σημείωσε.

Τόνισε ότι ο ΕΟΤ, με τα 17 γραφεία του στο εξωτερικό, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό του, στηρίζει ενεργά την προσπάθεια της Περιφέρειας για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Πελοποννήσου διεθνώς, καθώς «το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει ακόμη τα διαμάντια που

διαθέτει».

Παράλληλα, έκανε λόγο για παρεμβάσεις που αφορούν και τη συνδεσιμότητα της Περιφέρειας με τον υπόλοιπο κόσμο, οι οποίες ήδη δρομολογούνται. «Στο πρόσωπό σου έχω έναν εξαιρετικό συνεργάτη, που αναδεικνύει και τη δική μας προσπάθεια», ανέφερε απευθυνόμενος στον Περιφερειάρχη, καταλήγοντας με ευχές για καλή επιτυχία.