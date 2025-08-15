Εγκαινιάστηκε το Ιστορικό και Λαογραφικό Κέντρο στο Δυρράχι Αρκαδίας παρουσία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου

Eγκαινιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 13 Αυγούστου το νέο Ιστορικό και Λαογραφικό Κέντρο στο Δυρράχι της Μεγαλόπολης, παρουσία πλήθους κόσμου. Το κέντρο, που στεγάζεται στην πλατεία Λιθάρου του ιστορικού οικισμού, αποτελεί έναν χώρο αφιερωμένο στη συλλογική μνήμη, την παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου. Μέσα από σπάνιο υλικό, τεκμήρια και αντικείμενα, ζωντανεύει η ιστορία του Δυρραχίου και των ανθρώπων του.

Στον χαιρετισμό του, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χρήστος Λαμπρόπουλος τόνισε τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών, χαρακτηρίζοντας αυτονόητη την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη συγχρηματοδότηση του έργου. «Στόχος μας είναι το μουσείο αυτό να παραμείνει ζωντανό μέσα στα χρόνια», σημείωσε, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη στήριξη που παρέχεται στη Μεγαλόπολη και στις γύρω περιοχές μέσα από το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Αναφέρθηκε ακόμη στην πρόκληση του δημογραφικού, ειδικά για τα χωριά της Αρκαδίας, επισημαίνοντας την ανάγκη για δράσεις που θα ενισχύσουν την τοπική κοινωνία.