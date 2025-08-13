Τελευταία Νέα
Με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Πελοποννήσου η θεατρική παράσταση «Δάφνες και Πικροδάφνες» στο Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο

Το Σαϊνοπούλειο Ίδρυμα και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, συνδιοργανώνουν την θεατρική παράσταση  «ΔΑΦΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΣ» των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου και ώρα 21:30, στο Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο.

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θεωρείται η κατεξοχήν πολιτική κωμωδία του νεοελληνικού ρεπερτορίου και το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα της μεταπολεμικής λογοτεχνίας, με έντονα σατιρικά και ηθογραφικά στοιχεία.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

