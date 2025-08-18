Εγκέφαλος: 7 τροφές που ένας νευροχειρουργός δεν βάζει ποτέ στο πιάτο του

Τα οφέλη της ισορροπημένης διατροφής, με υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, είναι πολλά και αποδεδειγμένα μέσα από την εμπειρία και την επιστημονική έρευνα.

Όπως για την καρδιά, το ήπαρ και το έντερο υπάρχουν τρόφιμα που ευνοούν ή επιδεινώνουν τη λειτουργία τους, έτσι και για τον εγκέφαλο υπάρχουν οι ωφέλιμες τροφές και εκείνες που ειδικοί όπως ο Δρ Brett Osborn, MD, πιστοποιημένος νευροχειρουργός, επικεφαλής στο St. Mary’s Medical Center και πρόεδρος και ιδρυτής του Senolytix, ενός κέντρου προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και αντιγήρανσης στη Φλόριντα, δε θα έβαζαν ποτέ στο πιάτο τους.

Αν και αναγνωρίζει ως σενάριο φαντασίας να τα εξαφανίσουμε εντελώς από τη ζωή μας -«ο εγκέφαλός μας αποζητά τα φαγητά με ωραία γεύση» λέει ο Δρ Osborn-, ο περιορισμός τους και η αποφυγή τους όποτε είναι δυνατόν μπορούν να μας προφυλάξουν από δυσάρεστες συνέπειες όπως η επιτάχυνση της κυτταρικής βλάβης και κατ’ επέκταση η πρόωρη γήρανση, σαν αποτέλεσμα των διαταραχών που προκαλεί η κατανάλωσή τους στον οργανισμό μας.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ