Εγκέφαλος: Πόσο διαφορετικός είναι ο ανδρικός από τον γυναικείο;

H πεποίθηση ότι ο εγκέφαλος των ανδρών και των γυναικών δεν είναι ίδιος είναι, από καιρό, ευρέως διαδεδομένη, αλλά δεν υπήρχαν πολλά «χειροπιαστά» στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν – τουλάχιστον μέχρι σήμερα.

Ερευνητές από την Ιατρική Σχολή του Στάνφορντ ανέπτυξαν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο μπόρεσε να μαντέψει το φύλο ενός ατόμου από σαρώσεις εγκεφάλου, με 90% ακρίβεια.

Η επιτυχία του μοντέλου υποδηλώνει ότι υπάρχουν ανιχνεύσιμες διαφορές φύλου στον εγκέφαλο που δεν είχαν μελετηθεί εκτενώς στο παρελθόν.

Μάλιστα, το γεγονός ότι λειτούργησε τόσο καλά σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων, καθιστά τα ευρήματα ιδιαίτερα αξιόπιστα.

«Υπάρχουν πλέον ισχυρές αποδείξεις ότι το φύλο είναι ένας καθοριστικός παράγοντας στην οργάνωση του ανθρώπινου εγκεφάλου», τονίζουν οι συγγραφείς της μελέτης που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences.

Οι ορμόνες και ο ψυχισμός

Επιπλέον, η ερευνητική ομάδα υπογραμμίζει ότι τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του εγκεφάλου που ποικίλλουν μεταξύ των φύλων έχουν σημαντικές συνέπειες στη συμπεριφορά.

«Ο εντοπισμός διαφορών φύλου στον υγιή εγκέφαλο ενηλίκων είναι ένα κρίσιμο βήμα προς μια βαθύτερη κατανόηση της ανάπτυξης του ανθρώπινου εγκεφάλου, της γήρανσης και της εκδήλωσης ψυχιατρικών και νευρολογικών διαταραχών», καταλήγουν οι ερευνητές.

Ο ανδρικός εγκέφαλος είναι πιο ευάλωτος στο στρες

Προηγούμενη έρευνα σε πειραματόζωα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cells Reports έδειξε ότι, όταν υποβλήθηκαν σε στρεσογόνες καταστάσεις, ορισμένα εγκεφαλικά κύτταρα στα αρσενικά υπέστησαν αλλαγές. Αντίθετα, τα κύτταρα αυτά παρέμειναν αμετάβλητα στα θηλυκά.

Είναι ενδιαφέρον ότι ορισμένα κύτταρα εμφάνιζαν αυξημένη ευαισθησία στο στρες.

Η πιο αξιοσημείωτη διάκριση παρατηρήθηκε σε ένα εγκεφαλικό κύτταρο γνωστό ως ολιγοδενδροκύτταρο.

Το κύτταρο αυτό διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της εγκεφαλικής δραστηριότητας.

Το χρόνιο στρες έκανε ολόκληρη τη δομή και την έκφραση του ολιγοδενδροκυττάρου στα αρσενικά να αλλάξει, επηρεάζοντας την αλληλεπίδρασή του με τα κοντινά νευρικά κύτταρα.

Αντίθετα, τα θηλυκά ολιγοδενδροκύτταρα δεν παρουσίασαν καμία σημαντική αλλαγή, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητά τους.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι, όταν πρόκειται για καταστάσεις υγείας που σχετίζονται με το άγχος, από την κατάθλιψη έως τον διαβήτη, είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η μεταβλητή του φύλου, καθώς τα εγκεφαλικά κύτταρα ανταποκρίνονται διαφορετικά στο στρες», επισημαίνουν οι επιστήμονες από το Ινστιτούτο Weizmann και το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής Max Planck.

πηγη vita.gr